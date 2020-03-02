Поклонская призвала не бросаться с укорами на близких за куриную ножку в пост

Москва, 2 марта. Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала не говорить гадости своим близким во время Великого поста. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Полетели вон из холодильника мясные котлетки, сосиски, колбаски, отварные курочки… Наверное, что-то перепало и хвостатым-усатым мурлыкам — ведь кошечки не постятся», — написала Поклонская, напомнив о начале поста.

Депутат отметила, что Великий пост — это не период страданий, а время работы над собой.

«Нам нужно помнить о том, что хуже всего наговорить гадостей ближнему, чем съесть бутерброд с «Докторской», — подчеркнула Поклонская.

По словам депутата, сейчас мы все движемся к Пасхе, когда растает снег и распустятся цветы, причем не только на улице, но и в «наших сердцах». В связи с этим Поклонская считает особенно важным во время Великого поста дарить любовь родным и коллегам.

«А не бросаться с укорами на каждого, кто попался вам на пути со стейком или куриной ножкой», — подытожила она.

Напомним, в 2020 году Великий пост начался 2 марта. Он продлится до наступления Пасхи, которая в этом году выпала на 19 апреля.

Ранее диетологи дали рекомендации по правильному питанию в период поста. По словам начальника отдела надзора по гигиене питания подмосковного управления Роспотребнадзора Надежды Раевой, не стоит резко переходить на одни сырые овощи и фрукты, поскольку такой рацион плохо может сказаться на самочувствии людей с заболеваниями пищеварительной системы, пишет НСН.