СК РФ попросил заочно арестовать Мосийчука за нападение на посольство в Киеве

Москва, 2 марта. Следственный комитет РФ попросил заочно выдать санкцию на арест экс-депутата Рады Игоря Мосийчука, которому предъявлено обвинение в нападении на российское посольство в Киеве весной 2016 года. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

«Суд 17 марта рассмотрит ходатайство следователя о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Как уточняла ранее официальный представитель СК России Светлана Петренко, Мосийчуку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 360 УК РФ «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой», его объявили в розыск. В рамках расследования, по ее словам, были получены неопровержимые доказательства участия Мосийчука в преступлении.

По данным следствия, в результате действий бывшего депутата украинского парламента и других лиц был нарушен нормальный порядок работы российского дипучреждения, а имуществу посольства причинен значительный материальный ущерб.

К уголовной ответственности за нападения на дипломатические учреждения РФ привлечены и другие украинские парламентарии: Владимир Парасюк и Андрей Лозовой. Перед российским судом уже предстал Николай Рудьковский, он получил два года колонии.