Грузовик на скорости врезался в автобус со школьниками в Башкирии

Уфа, 2 марта. Фура врезалась в школьный автобус в Башкирии, пострадала учительница, сообщил источник Федерального агентства новостей.

ДТП произошло на трассе рядом с городом Давлеканово. В автобусе находились два ученика из 9 класса, одна девочка из 11 класса, одна ученица из 8 класса, четыре ученика из 7 класса и два ученика из 5 класса.

По предварительной информации, водитель школьного автобуса остановился и включил сигнал поворота. В этот момент в автобус врезался фургон Isudzu.

Все школьники были пристегнуты ремнями безопасности, они не пострадали. Детей сопровождала учитель русского языка 43-летняя Ольга З., ее место не было оборудовано ремнем безопасности.

При ударе педагог получила травму теменной части головы, ее доставили в больницу. Медики зашили рану, жизни учителя ничто не угрожает.