Бывший главврач Боткинской больницы рассказал, кто подвержен коронавирусу

Санкт-Петербург, 2 марта. Уголовная ответственность за распространение особо опасных заболеваний является крайней мерой, считает бывший главный врач Боткинской больницы, заведующий кафедры инфекционных болезней медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев.

Яковлев стал участником пресс-конференции «Недобровольная госпитализация как конфликт интересов общества и свободы личности», которая проходит в понедельник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

«Уголовная ответственность – это крайняя степень. Сейчас имеется административная ответственность, которая мягче, она есть в нашем законодательстве. Сейчас пациентам выдают распоряжения, они подписывают, зная о своих обязательствах», — рассказал Яковлев.

Кроме того, завкафедры инфекционных болезней рассказал о мерах защиты от коронавируса нового типа COVID-19. По словам врача, маска едва ли способна защитить от заболевания.

«Маска плохо или совсем не защищает. Маску надевают на больного, чтобы меньше распространять инфекцию», — отметил он.

Врач также назвал группы, подверженные коронавирусу. Он подчеркнул, что процент заболевших людей не так велик.

«Большинство из тех, кто заболел в молодом возрасте, легко переносят. Угроза существует для лиц старшей возрастной группы, страдающих ожирением или сахарным диабетом. В предыдущие подъемы эпидемий именно они погибали в первую очередь. Речь идет о новом варианте респираторной инфекции, которая раньше или поздно появится. Вопрос — назвать пандемией или нет — дискуссия идет. Не так много людей заболели коронавирусом по всему миру», — подытожил Яковлев.

Национальный представитель Европейской ассоциации медицинского права в России Алексей Горяинов, выступая на пресс-конференции, заявил, что единственной разумной альтернативой принудительной госпитализации в условиях угрозы распространения китайского коронавируса является добровольное лечение.