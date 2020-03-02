Главу парламента Финляндии заинтересовали поправки в Конституцию РФ

Москва, 2 марта. Спикер парламента Финляндии Матти Ванханен поинтересовался у своего российского коллеги Вячеслава Володина, как продвигается работа над поправками в Конституцию России, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В рамках данного визита нам интересно получить информацию о конституционной реформе, которая на данный момент проводится, узнать цели этой реформы», — обратился Ванханен к Володину в ходе двусторонней встречи, прошедшей в стенах нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы, в свою очередь, проинформировал коллегу о работе над поправками в основной закон.

Матти Ванханен был избран спикером парламента Финляндии в июне 2019 года. Вместе с ним в Москву прибыли глава Группы дружбы с Россией в финском парламенте Юкка Корпа и председатель сообщества молодых депутатов парламента Эвелина Хейнялуома.

Напомним, проект об изменении Конституции РФ был одобрен нижней палатой парламента в первом чтении 23 января.