Юрист Горяинов назвал способ изменить отношение россиян к карантину

Санкт-Петербург, 2 марта. Национальный представитель европейской ассоциации медицинского права в России Алексей Горяинов заявил, что не приветствует ужесточение штрафов для пациентов, уклоняющихся от карантина. Об этом он заявил на конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Обсуждение было посвящено теме «Недобровольная госпитализация как конфликт интересов общества и свободы личности». Спикерам задали вопрос, стоит ли увеличивать штрафы для тех, кто не соглашается на карантин.

Горяинов ответил, что как адвокат не одобряет подобных мер, а выступает за просветительскую работу.

«Мы [в ассоциации] часто обсуждаем вопрос принудительной вакцинации. В Австралии была интересная программа: они не ужесточали ответственность, а стали стимулировать население пособиями, давая их тем, кто регулярно ставит прививки», — привел пример он.

Юрист отметил, что подобное поощрение лучше работает на социальном контингенте, у которого нет или не вполне достаточно средств к существованию. При этом он подчеркнул, что введение таких выплат зависит от возможностей государственного бюджета.

Против повышения штрафов в «Патриоте» высказался и главный фтизиатр Петербурга Александр Пантелеев. Он заявил, что не считает, что введение санкций за отказ проходить карантин сподвигнет заболевших добровольно обращаться в больницы. Вместо этого врач призвал медицинское сообщество проводить разъяснительную работу с населением.