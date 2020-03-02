Продавцы сухого льда рассказали о последнем разговоре с мужем блогера Диденко

Москва, 2 марта. Продавцы сухого льда предупреждали мужа аптечного блогера Екатерины Диденко об опасности, возможных ожогах, и просили быть осторожным.

Подробности беседы погибшего Валентина с менеджером при оформлении рокового заказа опубликовала в понедельник газета KP.RU.

Девушка задала ему вопрос: «Дико, конечно, звучит, но вы знаете, что могут быть ожоги? Потому что постоянная температура сухого льда минус 77 градусов». На что Диденко заявил, что знает и такое может произойти при прикосновении с телом.

«Если у вас будут ожоги, мы ответственность нести не будем», — предупредила его продавец.

Валентин ответил, что знает и уточнил, что ему нужен совсем небольшой объем.

«Он растает и мы попрыгаем в этот бассейн просто», — пояснил мужчина. «Спасибо, заказ принят. Будьте осторожны», — ответила менеджер. «Да, конечно, будем предельно осторожны!» — заверил Диденко.

Представитель этой фирмы в беседе с «Комсомолкой» рассказал, что сухой лед Валентин брал уже второй раз.

«В целом его несколько раз предупредили. У них была инструкция по применению. Они ее до конца не дочитали. Видимо, он солгал или не использовал датчик уровня СО2. Если бы они не прыгали в бассейн, то тоже ничего бы не было. Ребята захлебнулись», — пояснил он.

По словам собеседника газеты, участники вечеринки погибли вовсе не от ожогов, как писали некоторые СМИ. Он напомнил, что один из тех, кто первым выбрался из бассейна, рассказал, что пытался вздохнуть и не мог.

«Поймите, объем сухого льда при переходе в газообразное состояние увеличивается примерно 600 раз. Соответственно, у них не осталось кислорода. Вот эти полметра тумана — там не было кислорода», — подчеркнул менеджер.

Весь кислород в бане, по его словам, заменил углекислый газ.

«Если бы они не прыгали в бассейн, то у них просто было бы кислородное голодание. Они бы потеряли сознание и ничего не произошло», — убежден он.

Представитель компании добавил, что их фирма связана и с производством, и с продажей сухого льда. После трагедии к ним приходили сотрудники СК РФ.

«Все могут повесить на нас. Но не понятно, в чем наша вина. Покупатели были предупреждены, у них была инструкция», — подчеркнул мужчина.

Кроме того, менеджер обратил внимание, что сухой лед — это не товар ограниченного пользования. Его часто используют на вечеринках, и «ничего не происходит, если все делать по правилам»

«Мы не имеем права его не продавать», — отметил он. С самой Екатериной сотрудники компании не общались. Девушка утверждает, что ничего не видела и не знала. Но в фирме убеждены, что техника безопасности была нарушена.

«Купишь уксус. Чуть-чуть добавишь - ничего. Выпьешь все — умрешь. Валентин осознавал опасность», — добавил представитель компании.

Как сообщал ранее телеканал RT, ЧП произошло, когда Instagram-блогер Екатерина Диденко праздновала свой день рождения в одном из банных комплексов на юге Москвы. Из-за использования сухого льда в бассейне три человека погибли и еще четверо попали в больницу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Установлено, что гости вечеринки опрокинули в бассейн контейнер с сухим льдом, произошло выделение углекислого газа, над водой повис густой белый дым. Когда на место ЧП прибыли полицейские, два человека уже были мертвы (по предварительным данным, утонули), третий (Валентин Диденко) умер в больнице.