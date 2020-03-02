Горяинов назвал альтернативу принудительного лечения больных коронавирусом

Санкт-Петербург, 2 марта. Единственной разумной альтернативой принудительной госпитализации в условиях угрозы распространения китайского коронавируса является добровольное лечение. Такое мнение в понедельник высказал национальный представитель Европейской ассоциации медицинского права в России Алексей Горяинов.

Так он прокомментировал побег петербурженки Аллы Ильиной из Боткинской больницы, где она находилась на карантине после поездки в Китай.

Горяинов обратил внимание на то, что российское законодательство не предусматривает принудительную госпитализацию, поэтому самый юридически грамотный рецепт — призывать граждан проявлять солидарность с обществом и самим приходить на лечение. Кроме того, региональные власти должны разработать правила для предотвращения пандемии.

«Если посмотреть постановление главного санитарного врача, вы там не найдете слов о принудительной госпитализации. Там сказано, что все отдается региональным властям. Власти на местах должны были разработать правила по нераспространению коронавируса», — пояснил Горяинов, выступая на пресс-конференции «Принудительное лечение — конфликт интересов общества и свободы личности», которую в понедельник организовала Медиагруппа «Патриот».

Бывший главврач Боткинской больницы, комментируя данную ситуацию, в шутку заявил, что давние времена общество решало данную проблему гораздо проще.

«В Женеве заявили однажды: «Сжигать». На Руси — чума пришла, кто из города не придет, выгонять с вещами и сжигать», — иронично заметил он.

Напомним, что в декабре прошлого года в китайском городе Ухань и провинции Хубэй произошла вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа COVID-19. Опасная инфекция уже успела распространиться по всему миру. На сегодняшний день общее число заразившихся составляет 86 тыс. 906 человек, 2,9 тыс. из которых умерли.

В начале февраля петербурженка Алла Ильина после поездки в Китай была доставлена на карантин в Боткинскую больницу. Однако девушка, несогласная с необходимостью госпитализации, взломала замок и сбежала. Через несколько дней медики спохватились и подали иск, чтобы вернуть беглянку. Суд его удовлетворил. Теперь Ильиной грозит административный штраф на сумму до 300 тыс. рублей.