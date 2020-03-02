Российские звезды и политики рассказали о первом дне Великого поста

Православные христиане 2 марта 2020 года вступают в Великий пост — самый строгий из всех постных периодов в году, предшествующий празднику Великой Пасхи. Он длится 49 дней, и в 2020 году завершится 18 апреля.

Ранее мы писали о главных правилах и запретах Великого поста. Отметим, что, в первую очередь, церковные каноны предполагают духовную подготовку верующего к празднику Великой Пасхи. Неотъемлемая часть поста — молитвы, добрые дела, отказ от злых мыслей и слов.

О том, как российские звезды и политики относятся к Великому посту, и как говеть, чтобы не навредить своему здоровью, — в материале Федерального агентства новостей.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в своих социальных сетях рассказала, как в ее доме идет подготовка к Великому посту.

«Полетели вон из холодильника мясные котлетки, сосиски, колбаски, отварные курочки… Наверное, что-то перепало и хвостатым-усатым мурлыкам — ведь кошечки не постятся», — написала парламентарий в своем Telegram-канале.

Депутат отметила: тем, кто намерен держать пост, стоит помнить, что наговорить гадостей ближнему — куда хуже, чем съесть бутерброд с «Докторской» колбасой. Великий пост — это время работы над собой, а не время страданий, уверена Поклонская.

«Особенно следим за тем, чтобы дарить родным и коллегам любовь, а не бросаться с укорами на каждого, кто попался вам на пути со стейком или куриной ножкой. Мы все идем по дороге к Пасхе. Это день, когда окончательно растает снег и распустятся весенние цветочки — не только на улице, но и в наших сердцах», — резюмировала депутат.

Продюсер Виктория Макарская

Певица и продюсер Виктория Макарская, в свою очередь, также отметила, что смысл поста не сводится исключительно к ограничениям в пище.

«Думаем, что опять отделаемся диеткой? Кофе без молока и отсутствие сосисок — это еще не пост. Точнее, только ограничения в пище совсем не имеют никакого отношения к смыслу поста», — написала она в своем аккаунте в Instagram.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов решил взять паузу в социальных сетях с началом Великого поста. Глава региона опубликовал «пустую» запись на своей странице в Instagram, указав в комментарии, что вернется в соцсеть через семь недель.

«Директ зачищен. Прошу меня простить, отвечать всем не успеваю», — написал он в комментарии к публикации.

Как отмечают СМИ, это не первый раз, когда Алиханов прекращает активность в Instagram в связи с Великим постом. В 2019 году он в последний день Масленицы заявил, что покидает соцсеть до праздника Пасхи.

Комментарий диетолога: главное — сбалансированность

Известный диетолог, автор книги «Здоровые привычки» Лидия Ионова в беседе с корреспондентом ФАН дала несколько советов постящимся по составлению ежедневного рациона на время Великого поста. Специалист отметила: основная задача здесь — соблюдать сбалансированность питания, несмотря на исключение из рациона продуктов животного происхождения. Постящимся имеет смысл включить в рацион бобовые.

«Это и все виды фасоли, и нут, и чечевица, и маш. И, соответственно, [нужны] источники хороших углеводов — это крупы самые разнообразные. Желательно только, чтобы не белый рис. Рис может быть коричневым, красным, черным, диким… Это может быть и гречка, может быть — киноа, булгур и так далее. Сочетание круп с бобовыми обеспечит аминокислотами. Но плюс к этому — обязательно, конечно, — источники хороших жиров, а также овощи и фрукты», — сказала Лидия Ионова.

Специалист также добавила: тем, кто намерен держать пост, нужно учитывать состояние своего здоровья.