Вызов Трампу на выборах-2020 может бросить лишь пандемия коронавируса в США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден наконец одержал в штате Южная Каролина свою первую победу на праймериз Демократической партии. Однако ни она, ни грядущий «супервторник» с голосованием сразу в 14 штатах ничего не решают: итоговый кандидат от демократов на президентских выборах-2020 будет определен партийным аппаратом в середине лета. Если только в дело не вмешается… коронавирус.

29 февраля праймериз «синих» в «Штате сабаловых пальм» завершились победой Байдена, получившего 48,4% голосов однопартийцев и 39 делегатов на партсъезд, который должен состояться 13–16 июля в Милуоки, штат Висконсин. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс занял второе место с 19,9% голосов и 15 делегатами. Остальные, включая Пита Буттиджича, не набрали количества голосов, достаточного для поддержки их кандидатур на федеральном уровне.

Таким образом, накануне «супервторника» 3 марта, на котором в Алабаме, Арканзасе, Вермонте, Вирджинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте будет «разыгрываться» больше трети партийных мандатов, 1344 из 3979, ситуация в президентском марафоне у «партии осла» выглядит следующим образом. Лидирует Сандерс — 60 делегатов (Айова — 12, Нью-Гэмпшир — 9, Невада — 24, Южная Каролина — 15), Байден пока идет вторым — 54 делегата (Айова — 6, Невада — 9, Южная Каролина — 39), а Буттиджич стал третьим — 26 (Айова — 14, Нью-Гэмпшир — 9, Невада — 3) — и уже сошел с дистанции. Остальные кандидаты пока не набрали во всех четырех штатах больше 10 голосов.

После 3 марта все еще может измениться. Во всяком случае, произойдет окончательное разделение участников президентской гонки среди демократов на фаворитов и аутсайдеров, а также выяснится, кем: фаворитом или аутсайдером, — окажется мультимиллиардер и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, который уже потратил на свою кампанию больше 500 млн долл., но пока не выставлял свою кандидатуру ни в одном штате.

Также станет известным, присоединится ли к нему, в конце концов, напарницей прошлый кандидат от демократов — потерпевшая в 2016 году сенсационное поражение от Дональда Трампа экс-первая леди и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Для победы на съезде Демпартии кандидату необходимо будет заручиться голосами как минимум 1991 делегатов. Однако при этом целых 775 «суперделегатов» будут представлять партийный аппарат «синих», и они вправе поддержать любого кандидата (как правило — того, на которого им укажут «сверху»). Для сравнения: Калифорния, крупнейший по населению из американских штатов, на съезде в Милуоки будет представлена 415, Нью-Йорк — 274, а Техас — 228 делегатами. Ну, такая она сегодня, американская демократия, со всеми ее плюсами и минусами.

Почему в фокусе внимания — кандидаты от Демократической партии? Потому что кто-то из них должен будет противостоять на выборах действующему 45-му президенту США. Республиканцы («красные», «партия слона») не видят другого своего кандидата в нынешней президентской кампании, и во многих штатах (таких уже больше двух десятков) даже отказываются от проведения кокусов и праймериз как бессмысленных, а потому — излишних и ненужных мероприятий, пустой траты времени, сил и денег. Тем более что худшим результатом «Большого Дональда» там, где первичные выборы все-таки прошли, стали 84,4%, набранные на праймериз в Нью-Гэмпшире 11 февраля.

Поэтому предвыборная борьба пока идет исключительно в стане демократов, и что-то значимое происходит только там — «по другую сторону американских баррикад» все предельно ясно и бессобытийно.

При этом многие понимают: чтобы Трамп на президентских выборах 3 ноября 2020 года потерпел поражение от соперника-демократа (любого из них, в данном случае даже не важно — от кого именно), к тому времени должно случиться нечто экстраординарное, форс-мажорное, катастрофическое. Вариантов здесь не так много, и самый «перспективный» из них — обвал американской экономики. Или какое-то стихийное бедствие, характер и масштаб которого не позволят эффективно противостоять ему на государственном уровне.

В этой связи эпидемия коронавируса, которая проявилась в глобальном медиапространстве как раз тогда, когда был достигнут прогресс на американо-китайских торговых переговорах, а также падение мировых рынков во второй половине февраля, якобы вызванное угрозой перерастания данной эпидемии в пандемию, выглядят как-то уж чересчур «своевременными» и целенаправленными.

Тем не менее, стоящие за Трампом силы в течение уже трех с лишним лет его президентства постоянно демонстрировали не только готовность, но и способность отбивать все атаки, направленные против «Make America Great Again!». Не исключено, что падение фондовых индексов более чем на 10%, которое произошло за период 13–28 февраля 2020 года, также будет остановлено, и ему не дадут перерасти в новую Великую Депрессию, ограничившись необходимой «коррекцией рынков». По крайней мере, «здесь и сейчас».

В этом отношении текущая рабочая неделя 2–6 марта в США будет носить чрезвычайно важный характер.