Эксперты рассказали, пойдет ли Зеленский на радикальный шаг в вопросе отставки премьера

С начала года на Украине фиксируется резкое ухудшение социально-экономической ситуации, которая повлекла за собой падение рейтинга власти, в частности, главы правительства Украины Алексея Гончарука. Однако люди из ближайшего окружения президента, которыми можно было бы заменить его, являются малограмотными неформалами и претендовать на пост премьер-министра не могут. О том, что сейчас происходит в действующей власти в Киеве — в материале Федерального агентства новостей.

Отставка Гончарука

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что пока не подавал заявления об отставке с поста главы украинского правительства, но допускает консультации по этому вопросу с президентом Владимиром Зеленским и Верховной радой.

«Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал. Также много знаю и слышал (о возможной смене премьера. — Прим. ФАН). Очевидно, у нас будут по этому поводу консультации и с президентом, и с парламентом», — сказал Гончарук.

Кроме того, политик добавил, что в настоящее время «ничего больше комментировать не хочет».

Ранее украинские СМИ писали о том, что на пост премьера готовят бизнесмена Сергея Тигипко. Отвечая на вопрос, почему выбор пал на Тигипко, один из источников отметил, что он «один из немногих взрослых людей в стране, кто может взять на себя ответственность за происходящее».

Связи с Коломойским

Как отметил политолог Максим Жаров, с начала года на Украине фиксируется резкое ухудшение социально-экономической ситуации. В связи с этим серьезно снизились и рейтинги доверия власти, прежде всего, доверие к президенту и премьеру.

«Кроме того, американские кураторы Зеленского требуют снижения политического и финансового влияния на президента со стороны олигарха Игоря Коломойского, с которым нынешний премьер Алексей Гончарук имеет тесные связи. Поэтому и появились сообщения о возможной отставке премьера. Однако если такая отставка и состоится в ближайшее время, по сути ситуацию внутри Украины она не изменит», — заключил Максим Жаров.

Шлейф Януковича

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков считает, что отставка конкретного человека по фамилии Гончарук рано или поздно будет оформлена. На фоне общей стагнации министры Гончарука своими неформальными заявлениями и поведением дискредитируют Зеленского, рейтинг которого уже опустился ниже 50%.

«Другой вопрос, готов ли Зеленский сменить всю систему «гончаруков» в исполнительной власти? Ведь известно, что ключевые фигуры в правительстве Украины, сам премьер, министры-финансисты, МИД и другие являются выкормышами соросовских структур, а не людьми Зеленского», — заметил Иван Скориков.

По его мнению, их поставили на конкретные места западные кураторы украинского политического проекта, запихнув в «команду Зе». Половина фракции «Слуги народа» в Раде также состоит из этих «соросят», для которых Зеленский — лишь политическое знамя, но не руководитель, уверен эксперт.

«Есть ли у Зеленского, осмелься он помахать булавой суверена, вообще свои люди для столь высоких постов — остается загадкой. Люди из ближайшего окружения Зеленского, которыми можно заменить Гончарука, вероятней всего, являются такими же малограмотными неформалами. Зато опытные люди есть в обойме у Игоря Владимировича Коломойского и других олигархов. Они уже начали окучивать президента Украины, предлагая своих кандидатов. Звучат фамилии «сбитых летчиков» времен Янковича [Сергея] Тигипко и [Валерия] Хорошковского, упоминают Арсена Авакова», — пояснил Иван Скориков.

Однако эксперт не думает, что Владимир Зеленский поставит на этих людей, поскольку все они имеют определенные президентские амбиции и в случае успеха на посту премьера могут вырасти в конкурентов Зеленского. При этом в случае провала — все равно снизят его рейтинг.