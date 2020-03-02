Донбасс сегодня: СБУ накрыла крупную преступную сеть в ВСУ, армия Украины понесла потери

Донбасс, 2 марта. В ЛНР зафиксированы разрушения жилого сектора в результате обстрела ВСУ. Украинские силовики организовали преступную группировку, торгующую оружием и наркотиками. В одном из подразделений ВСУ обнаружен схрон с боеприпасами. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Прошедшие сутки отмечены 18 обстрелами Луганской и Донецкой народных республик со стороны киевских силовиков. По территории ДНР огонь открывался 15 раз, по территории ЛНР — три раза.

В поселке Донецком (ЛНР) зафиксированы множественные повреждения инфраструктуры. Снарядом из 120-мм миномета частично разрушены три дома на одной улице, повреждены линии электропередач, в результате чего без электричества остались несколько десятков домов. Вооруженные силы Украины применяли минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

СБУ задержала солдат ВСУ, торгующих оружием и наркотиками

Разведка Народной милиции ДНР сообщает о проведении сотрудниками СБУ оперативных мероприятий в 58-й мотопехотной бригаде ВСУ. Военнослужащие данного соединения занимались незаконной продажей оружия и наркотических средств. Группа из семи человек реализовывала товар через социальные сети и мессенджеры. У всех задержанных изъяты гаджеты, на которых содержалось более 600 контактов лиц, причастных к преступной схеме, из них около 300 входили в личный состав указанной бригады.

Нуждающиеся в наркотиках военнослужащие ВСУ ввиду отсутствия денег часто получали запрещенные вещества в обмен на оружие и боеприпасы. После масштабной отработки СБУ командование бригады получило указание из штаба силовой операции запретить использование телефонов, имеющих выход в Интернет. Обычными телефонами разрешено пользоваться только в определенное время и в присутствии непосредственных командиров.

В одной из частей ВСУ прятали 14 ящиков неучтенных боеприпасов

Источник с украинской территории рассказал Народной милиции ЛНР о том, что проверка СБУ нашла в 10-м батальоне 59-й мотопехотной бригады ВСУ тщательно спрятанные 14 ящиков с патронами, гранатами Ф-1 и РГД-5 и запалами к ним. Как сообщил информатор из штаба оперативно-тактической группировки «Север», командира батальона арестовали и сейчас проводят предварительное следствие. В подразделениях бригады с сегодняшнего дня работает комиссия службы ракетно-артиллерийского вооружения штаба группировки.

Небоевые потери ВСУ

Как рассказал пресс-офицер Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, за последние несколько дней в рядах ВСУ в зоне силовой операции произошло два факта небоевых потерь. В первом случае солдат 93-й механизированной бригады, находясь на передовых позициях в алкогольном опьянении, выстрелил из автомата в своего сослуживца. Случай зафиксирован вблизи Новоташковского Луганской области.

Пострадавший младший сержант госпитализирован с ранениями. Однако реальная история происшествия осталась неизвестной для штаба ООС, так как комбриг Дмитрий Брыжинский посредством взятки медперсоналу больницы в Муратово скрыл результаты медицинского освидетельствования на присутствие в крови силовиков алкоголя.

Еще один случай потерь зафиксирован в 72-й механизированной бригаде ВСУ, где во время учебных стрельб один из военнослужащих получил пулевое ранение из автомата. Причина — неосторожное обращение с оружием и несоблюдение правил техники безопасности.