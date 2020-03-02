Эрдоган пригрозил ЕС нашествием «миллионов беженцев»

Анкара, 2 марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Евросоюзу нашествием миллионов беженцев, которые скоро двинутся к его границам. Об этом глава республики заявил во время выступления в Анкаре.

«Период одностороннего бескорыстия с нашей стороны закончен <…> Звонят и говорят: закройте границы. Я сказал: поздно. Запад должен разделять груз ответственности за беженцев», — сказал Эрдоган.

Президент Турции добавил, что в понедельник обсудит ситуацию с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, а во вторник – с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В субботу, 29 февраля, Эрдоган заявил об открытии границ с Евросоюзом. По его словам, к тому моменту не менее 18 тысяч человек уже пересекли границу. Позднее, глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что страну покинули около 47 тысяч беженцев. Анкара продолжает шантажировать ЕС, угрожая новым миграционным кризисом.

Наплыв беженцев был спровоцирован обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. В четверг, 27 февраля, боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которая является бывшей террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенной в РФ, начали наступление на позиции Сирийской армии. В ответ силы правительственных войск атаковали джихадистов.

В результате погибли 36 турецких военных, которые наступали в числе боевиков. В Минобороны РФ отметили, что Анкара передала неверные координаты турецких подразделений. Согласно этим данным, военные ВС Турции не должны были находиться в районе обстрела.

1 Организация запрещена на территории РФ.