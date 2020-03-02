Активисты СОЦПРОФ обвинили Эрдогана в попытках разрушить отношения России и Турции

Москва, 2 марта. Активисты Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, возмущенные политикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подали заявки на проведение пикетов у посольства и генерального консульства Турецкой Республики в Москве 6 и 9 марта.

В организации считают, что Эрдоган и его правительство стараются разрушить партнерские отношения России и Турции, при том, что Москва на протяжении десятилетий демонстрирует стремление наладить диалог с Анкарой.

«Знаками особого доверия с нашей стороны стали поставки Анкаре ракетных комплексов С-400 и запуск «Турецкого потока», — напомнили активисты в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Активисты СОЦПРОФ убеждены, что эти безответственные шаги турецкого руководства могут обернуться новым кровопролитием в Сирии:

«Сейчас, до предела обострив обстановку в Идлибе, Эрдоган требует от России уйти из Сирии, бросив население этой раздираемой многолетними войнами страны на растерзание сил мирового терроризма», — с возмущением отметили представители организации.

Активисты также указали на то, что только российская армия находится в САР легитимно по официальной просьбе властей Сирии, а все остальные вооруженные формирования, в том числе, турецкие или подконтрольные Анкаре и Вашингтону, действуют вне закона и без мандата ООН.

«Подобные вмешательства во внутренние дела суверенных государств со стороны США и их сателлитов уже обернулись чередой государственных переворотов и гражданских войн в ряде стран от Ливии до Украины», — считают в СОЦПРОФ.

В пресс-службе организации подчеркнули, что Россия никаким образом не зависит от Турции и не боится угроз и шантажа Анкары.

«Мы обойдемся без турецких рабочих на наших стройках, без турецких помидоров и курортов. И если агрессивная политика с турецкой стороны продолжится, мы потребуем у российского руководства адекватных ответов на провокации», — пообещали активисты.

Напомним, обстановка в сирийской провинции Идлиб резко обострилась 27 февраля. В этот день террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», близкой к запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусре»1, атаковали позиции САА. Сирийские военные были вынуждены защищать себя и открыли ответный огонь по боевикам. Среди террористов в этот момент находились турецкие военные (хотя, как отметили в Минобороны РФ, их там быть не должно было). В итоге погибли 33 солдата ВС Турции, более 30 пострадали.

Однако, несмотря на потери, Анкара продолжает поддерживать террористические группировки, поставляя им вооружение и технику. На фоне этого заявления Эрдогана о том, что единственный путь урегулирования конфликта в САР — это путь политического диалога, выглядят противоречиво. При этом турецкий лидер считает позицию Турции в Сирии правильной, и заявляет, что Анкара не прекратит придерживаться избранной политической линии. Свою правоту он объясняет тем, что о помощи Турцию якобы просили сами мирные сирийцы. При этом Эрдоган, правда, не уточнил, когда население САР обращалось к Анкаре с таким запросом.

5 марта турецкий лидер приедет в Москву, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным обстановку в Идлибе. Ранее Эрдоган заявил журналистам, что просил Путина оставить Турцию один на один с Сирией, но умолчал о том, что ему на это ответил глава России.

1 Организация запрещена на территории РФ.