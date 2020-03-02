Украинцы застряли на границе с Крымом из-за ужесточения правил въезда в Россию

Киев, 2 марта. Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пускают украинцев в Крым по внутренним паспортам. 1 марта 2020 года на Украине вступило в силу постановление правительства, которое запрещает украинцам пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту. Согласно новым правилам, для пересечения границы нужен загранпаспорт.

Несмотря на заявления Киева о том, что Крым якобы «является частью Украины», украинские пограничники не пускают крымчан на полуостров по внутренним паспортам. Украинские пограничники подтверждают, что Крым — это Россия, поэтому теперь для въезда на полуостров украинцам нужен загранпаспорт, передает новостное агентство «Харьков».

Экс-депутат Госдумы Сергей Марков отметил, что необдуманные действия украинских политиков привели к абсурдной ситуации, в результате которой люди застряли на границе с Крымом и не могут попасть на полуостров.

«У некоторых только внутренний российский и внутренний украинский. И они зависли на украинской границе. Толпа, никто не знает, что делать. Бюрократический крюк абсурда», — написал Марков на своей странице в Facebook.

При этом в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины заявили, что не знают о данной ситуации, отметив, что украинские «пограничники всех пропускают» в Крым по внутренним паспортам.

«Наши пограничники пропускают людей по внутренним паспортам», — утверждают в ведомстве.

Представители украинской миграционной службы попытались возложить ответственность за данную ситуацию на российскую сторону. Однако ранее в МВД РФ заявили, что после 1 марта граждане Украины смогут въезжать на территорию России и оформлять необходимые документы по своим внутренним паспортам.

«Действующее законодательство РФ допускает использование для граждан Украины любого из названных в соглашении (о безвизовых поездках граждан от 1997 года — Прим. ФАН) документов для въезда в Россию, пребывания и получения государственных услуг в сфере миграции», — пояснили в министерстве.

Таким образом, украинские власти в одностороннем порядке приостановили действие межправительственных соглашений с Россией. По мнению политолога Ивана Мезюхо, ужесточение правил въезда в РФ осложняет жизнь граждан Украины.

«Эта мера направлена на понижение уровня взаимодействия с Россией. Безусловно, решение имеет политическое значение и продиктовано политическими, а не экономическими соображениями. По сути, господин Зеленский действует в том же духе, что и его предшественник», — отметил эксперт.

Стоит отметить, что Киев запретил россиянам въезжать на территорию Украины по внутренним паспортам еще в 2015 году, объяснив это «необходимостью усиления контроля» на границе. По данным украинской Госпогранслужбы, пассажиропоток на границе с Россией в 2019 году снизился на 10% процентов по сравнению с предыдущим годом и составил менее десяти миллионов человек.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.