Главный фтизиатр Петербурга поддержал идею принудительного лечения туберкулезников

Санкт-Петербург, 2 марта. Главный фтизиатр Петербурга Александр Пантелеев поддержал идею принудительного лечения больных туберкулезом, которые уклоняются от медицинской помощи.

По его словам, полностью ликвидировать туберкулез нельзя, поскольку у этого заболевания есть хронические формы. При этом изолировать инфицированных от здоровых людей тоже не представляется возможным. В этих обстоятельствах принудительное лечение может стать единственным способом избежать эпидемии.

«Поддерживаю позицию принудительного лечения уклоняющихся лиц. Ведь они не просто распространяют туберкулез, но и лекарственно устойчивый туберкулез — лечить его сложнее и затратнее», — рассказал врач, выступая на пресс-конференции «Принудительное лечение — конфликт интересов общества и свободы личности», которую в понедельник организовала Медиагруппа «Патриот».

Пантелеев отметил, что в последний год вышло постановление Верховного суда России, где четко прописывается алгоритм действий по организации принудительного лечения. Это позволяет решить проблему уклонистов.

Главный фтизиатр Петербурга добавил, что вопрос принудительного лечения уже не менее 15 лет вызывает жаркие споры. Одни отстаивают свободу воли человека, другие — право общества на защиту от эпидемии. При этом Россия, как утверждает Пантелеев, в отличие от Европы и США, пошла по пути защиты отдельно взятого человека.

Тема принудительного лечения вновь стала актуальной на фоне вспышки коронавируса COVID-19, которая произошла в конце прошлого года в Китае. Инфекция вызывает развитие пневмонии и часто приводит к летальному исходу. По последним данным, общее число заразившихся на сегодняшний день составляет 86 тыс. 906 человек, 2,9 тыс. из которых умерли.

В начале февраля петербурженка Алла Ильина после поездки в Китай была доставлена на карантин в Боткинскую больницу. Однако девушка, несогласная с необходимостью госпитализации, взломала замок и сбежала. Через несколько дней медики спохватились и подали иск, чтобы вернуть беглянку. Суд его удовлетворил.