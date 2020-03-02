Африканский союз определил дату заседания по Ливии в Конго

Браззавиль, 2 марта. Заседание комитета стран Африканского союза по ливийскому вопросу состоится 12 марта в столице Конго — Браззавиле. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил Жан-Клод Джакосо, глава Министерства иностранных дел Республики Конго.

Министр заявил, что, помимо обсуждения текущей ситуации в Ливии, участники заседания рассмотрят вопросы, связанные с организацией и проведением крупной конференции по всеобъемлющему перемирию на территории североафриканской страны. Встречу в Браззавиле посетят делегации из стран, входящих в контактную группу: Алжир, Египет, Конго, Чад и ЮАР.

Отметим, что накануне, 1 марта, президент Алжира Абдель Маджид Теббун встретился с главой МИД Конго Жаном-Клодом Джакосо, главной темой переговоров стала Ливия. Алжирский лидер указал на негативные последствия иностранного военного вмешательства в ливийский кризис.