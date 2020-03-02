Горяинов объяснил, почему сложно принудительно закрыть пациента на карантин

Санкт-Петербург, 2 марта. Российское законодательство об охране здоровья граждан прекрасно прописано во многих вопросах, в его рамках врачи могут изолировать на карантин опасных пациентов, но сложность заключается в том, чтобы заставить их проводить по 14 дней в стационаре. Об этом заявил национальный представитель европейской ассоциации медицинского права в России Алексей Горяинов.

Он стал участником пресс-конференции «Недобровольная госпитализация как конфликт интересов общества и свободы личности», которая состоялась в понедельник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Горяинов отметил, что сегодня в России «принято критиковать законодательство», в то время как на деле оно составлено таким образом, чтобы позволять медицинскому персоналу работать, а пациентам — «получать то, на что рассчитывают».

«Несколько лет назад в психиатрической больнице состоялось заседание по принудительной госпитализации. Врач-психолог оказался в клинике, его хотели принудить к госпитализации. Коллеги попросили меня «вытащить» этого врача. Я спросил, как считаете, он страдает от заболевания, или случайно оказался в клинике? Меня убедили, что пациент не представляет угрозу. Я как адвокат использовал все нормы. Суд выехал по месту нахождения пациента — стационар психиатрический — счел, что он не опасен. Отпустили домой», — рассказал он.

Спикер подчеркнул, что новые инфекционные заболевания, в том числе коронавирус COVID-19, представляют собой новые вызовы как для медиков, так и для властей, поэтому законодательство не совсем готово к тому, чтобы четко регламентировать действия сторон во время них.

Поэтому возникают ситуации с недовольными пациентами, принудительно запертыми на карантин.

«По закону мы, вроде как, можем изолировать опасных пациентов, но дальше попадаем в тупик — понимаем, что пациент де-юре опасен из-за коронавируса, но как заставить его провести 14 дней в стационаре? Когда суд общей юрисдикции вынужден применять по аналогии нормы, предусмотренные о туберкулезе, появляются вопросы», — резюмировал Горяинов.

Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус отметил усилия России и нескольких других стран в борьбе с коронавирусом. Он похвалил РФ, Бельгию, Камбоджу, Индию, Непал, Филиппины, Вьетнам и Шри-Ланку за «агрессивные меры» против инфекции.