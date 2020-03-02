Сирия, 2 марта. Сирийская армия теряет в Идлибе танки. Курдские боевики согнали беженцев на демонстрацию в Хасаке в знак поддержки главаря «Рабочей партии Курдистана» (РПК) Абдуллы Оджалана. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: по неподтвержденным данным, потеряли несколько солдат убитыми и ранеными на востоке Алеппо при обстреле ВС Турции, в Идлибе обстреляли укрытия «оппозиции» у Кафр-Набеля, освободили Хазарин.

Армия Турции и союзные силы: обстреляли позиции сирийской армии на востоке Алеппо у города Манбидж, в Идлибе эвакуируют вертолетами раненных боевиков и нанесли удар по укреплениям армии Башара Асада.

«Сирийская национальная армия» (СНА): в Идлибе в окрестностях Серакиба ведет огонь по опорным пунктам САА, подбила танк ракетой.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели вербовку в городе Хасака, в лагерях беженцев насильно согнали гражданских на демонстрацию в знак поддержки главаря «Рабочей партии Курдистана»

Международная коалиция: прочесала пустыню на востоке Дейр-эз-Зора в поиске укрытий террористов «Исламского государства»1

Провинция Алеппо

Как сообщает курдский новостной портал NPA Press, на востоке провинции Алеппо турецкие военнослужащие открыли огонь из ракетных установок по позициям армии САР к западу от города Манбидж, под удар попали поселки Арима, Халидия и Аль-Каукль, Аль-Ян, Джеб-аль-Хамра. Источники сообщают о раненых и убитых среди сирийских военнослужащих. Одна из ракет также попала в лагерь беженцев в окрестностях, ранив пять человек. 28 февраля турецкая армия обстреляли Ариму, убив одного человека. Неделей ранее обстрел со стороны турецких подразделений также вызвал обрушение жилого дома, в результате которого погибли четыре человека. Российская сторона представительства Центра примирения враждующих стороны (ЦПВС) обратилась к турецкой стороне с требованием прекратить обстрелы в провинции и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

Провинция Дейр-эз-Зор

В районе пустыни Меядин были замечены три вертолета международной коалиции во главе с США, как передает источник в сети Twitter (Sada_AlSharqieh). Американская авиация прочесывает пустынную местность в поисках опорных пунктов и укрытий террористов «Исламского государства» в связи с ростом количества нападений в зонах их оккупации. Утром группа террористов совершила вылазку в город Дибан, где расстреляла автомобиль «Демократических сил Сирии» (SDF), убив и ранив несколько боевиков, которые находились в салоне. Нападение вынудило курдских боевиков провести рейд в Дибане и соседней деревне Абу-Хаммам, где были задержаны двое гражданских, при которых якобы были обнаружены пропагандистские листовки ИГ1 и оружие.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба сирийская армия продолжила вести боевые действия против боевиков оппозиции. В районе наблюдательного пункта турецкой армии у деревни Куминас военнослужащие открыли огонь по укрытиям боевиков «Сирийской национальной армии». Как сообщает оппозиционный ресурс Step News, несколько ракет с позиций САА попали по турецких вертолетам для эвакуации раненных.

Артиллерийские подразделения ВС Турции работают по укреплениям САА в окрестностях города Серакиб, который ночью окончательно перешил под контроль сил Башара Асада. Тем не менее, отряды «Хайят Тахрир аш-Шам» и «вооруженной оппозиции», лояльной Анкаре, не оставляют попыток вернутся на прежние позиции. Сам город в настоящее время зачищают от укрывающихся отдельных групп террористов силы 25-ой специальной дивизии (бывший спецназ «Силы Тигра»), как сообщает портал SANA.

По данным военно-аналитического Telegram-канала (Сolonelcassad) сирийская армия освободила деревню Хазарин и отразила нападение «Сирийской национальной армии» у города Кафр-Набель. Как передает информагентство Jisr TV, боевики подбили второй за сегодня танк армии.

Провинция Хасака

В городе Хасака прошло очередная кампания по вербовке новобранцев в ряды «Отрядов народной самообороны» (YPG). Курдские боевики задерживали на улице юношей и девушек призывного возраста. Как передает портал Alk Habour, точное количество насильно завербованных за сегодня еще будет уточняться. Темпы, с которыми боевики вербуют в свои отряды людей можно оценить по серии «выпускных» в учебно-тренировочных лагерях. За последние месяц их покинуло свыше 300 новобранцев, которые прошли ускоренный курс подготовки.

По информации портала Furat Post, боевики SDF также организовала утром демонстрации в лагерях беженцев «Вашукани» и «Аш-Шахба». По информации пресс-центра SDF, беженцы якобы вышли на акцию с портретами главаря «Рабочей партии Курдистана» (РПК) Абдуллы Оджалана добровольно. Для курдских боевиков является стандартной практикой проведение акций поддержки, на которые они насильно сгоняют как жителей оккупированных ими населенных пунктов, так и беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.