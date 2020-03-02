Бывший главврач Боткинской больницы оценил идею принудительного лечения в РФ

Санкт-Петербург, 2 марта. Изменения в российское законодательство о введении принудительного лечения особо опасных заболеваний обсуждаются уже несколько нет, рассказал бывший главный врач Боткинской больницы, заведующий кафедры инфекционных болезней медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев.

Яковлев стал участником пресс-конференции «Недобровольная госпитализация как конфликт интересов общества и свободы личности», которая проходит в понедельник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Завкафедры инфекционных болезней отметил, что карантинные мероприятия внесены в законодательство многих стран, более того, в Швейцарии и Дании есть уголовное наказание за нарушение карантина.

«В России на протяжении нескольких лет ведется дискуссия о внесении изменений в законодательство, о том, что надо обсуждать не только принудительное лечение туберкулеза, но и наказание за умышленное заражение ВИЧ, а также распространение заболеваний, которые относятся к особо опасным», — заявил Яковлев.

Яковлев добавил, что юристы настаивают на изменении юридической формулировки.