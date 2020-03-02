Манукян объяснил, почему Соболь не светит политическое будущее

Москва, 2 февраля. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) и помощница Алексея Навального Любовь Соболь недавно отметила 9 лет со дня своего трудоустройства в ФБК.

Она выложила в Instagram скрин поста Навального, в котором тот впервые представил коллегам свою будущую помощницу — 23-летнюю выпускницу юрфака МГУ, которая в то время носила фамилию Феденева. Соболь отметила, что тот пост собрал 1,5 тыс. комментариев, и ее мама прочитала их все.

Сама оппозиционерка смотрит в будущее с изрядной долей оптимизма, однако блогер и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты Вадим Манукян сомневается в радужных политических перспективах юриста. Он признал, что Соболь действительно смогла построить карьеру в ФБК за эти 9 лет, однако на политическую карьеру ей рассчитывать не стоит, ведь все, что делает девушка — это просто самопиар.

«Ей очень помогли летние протесты и все ее театральные выступления, когда ее выносили на диване из Мосизбиркома. Она получила какой-то политический пиар, но при этом недавно ездила в Швейцарию и показала свое незнание английского языка», — рассказал Манукян Nation News.

Блогер обратил внимание, что и Навальный и Соболь занимаются только тем, что критикуют действия власти, но не предлагают ничего взамен. К примеру, в настоящий момент «оппозиционеры» выступают против внесения поправок в конституцию, хотя могли бы предложить свою. Именно отсутствие конструктивной повестки и является главной причиной, почему у Соболь не получится построить политическое будущее, уверен Манукян.