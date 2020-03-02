Кузнецова предложила снизить проходной балл в вузы для детей-сирот

Москва, 2 марта. Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью Федеральному агентству новостей рассказала об инициативе создать специальные условия поступления в вуз для детей-сирот.

Кузнецова направила в Госдуму предложения о постинтернатном сопровождении детей-сирот. Она считает, что у таких детей должны быть гарантии получить высшее образование.

По мнению омбудсмена, эта сфера слабо регулируется на федеральном уровне. Сиротам нужно жилье и образование, поэтому они идут в те учреждения, где студентам предоставляют общежитие. Чаще всего это профтехучилища.

«Ребенок понимает, что он не может набрать пропускной балл в вуз, что он не может пойти туда, потому что там нет общежития, а квартиру он еще не получил», — пояснила Кузнецова.

Омбудсмен добавила, что предлагается снизить проходной балл при поступлении в вуз для детей-сирот.

Кузнецова считает, что дети, которые получают школьное образование и живут с родителями, имеют лучшие условия. И результаты таких детей нельзя сравнивать с результатами детей-сирот. Оценка знаний сирот должна быть справедливой, уверена омбудсмен.

Читайте полное интервью с уполномоченной по правам ребенка Анной Кузнецовой здесь.