Госдума 4 марта рассмотрит поправки в бюджет для реализации мер послания президента

Москва, 2 марта. Госдума планирует 4 марта рассмотреть поправки в федеральный бюджет, направленные на реализацию послания президента России. Об этом журналистам сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«4 марта мы рассмотрим в первом чтении поправки в федеральный бюджет 2020-2022 годов, необходимые для реализации задач, поставленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в послании Федеральному собранию», — заявил Володин по итогам заседания Совета Госдумы.

По его словам, парламентариям важно, чтобы новые социальные выплаты, в числе которых пособие на детей от трех до семи лет, увеличенный материнский капитал и доплата за классное руководство, начали поступать гражданам «как можно скорее». Председатель нижней палаты парламента при этом напомнил, что ранее президент уже подписал законы о расширении программы маткапитала и бесплатном горячем питании для учащихся начальной школы.

«Расходы государства увеличиваются. На предоставление маткапитала в 2020 году будет дополнительно направлено 122,4 млрд рублей, в 2021 году – 210,7 млрд рублей, в 2022 году –265,8 млрд рублей», — сказал Володин.

На организацию питания учащихся младших классов в 2020 году предусмотрено 21,8 млрд. рублей, в 2021 и 2022 годах – по 43,6 млрд рублей, отметил спикер нижней палаты парламента.

«На выплаты для поддержки семей с детьми с 3 до 7 лет в 2020 году будет выделено 120,3 млрд рублей, 218, 9 млрд рублей – в 2021 году и 228,3 млрд рублей – в 2022 году», — заключил Володин.

Напомним, Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 15 января.