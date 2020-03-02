«Открытая Россия» «слила» своего осужденного активиста из-за невозможности раздуть скандал

Москва, 2 марта. «Открытая Россия» (некоммерческая организация, признанная в РФ нежелательной), «слила» своего бывшего координатора в Кемерово Юрия Галле, которого осудили в сентябре прошлого года. «Открытка» отказалась защищать активиста, назвав его «сомнительной личностью». На деле же НКО просто не захотела связываться с ситуацией, из которой невозможно раздуть политический скандал.

Напомним, Юрий Галле был признан виновным в преступлениях, предусмотренных статьями 240.1 (Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего) и 122 (Заражение ВИЧ-инфекцией) УК РФ. Он получил четыре года колонии строгого режима. Сам Галле называл обвинения ложными.

Несколько дней назад приговор в отношении бывшего активиста «Открытой России» был отменен, и данное событие далеко не лучшим образом сказывается на репутации нежелательной организации, отказавшейся помогать своему координатору.

«Все начиналось с того, что «Открытая Россия» била себя в грудь и кричала везде, что уголовное дело в отношении Галле — это давление на всю организацию. Однако потом подумав, что обвинения связаны с проституцией, решили быстро его бросить, чтобы не запятнать имя организации. Михаил Ходорковский, Андрей Пивоваров, Алексей Прянишников в один голос сказали, что за сомнительные личности не будем вступаться», — напоминает Telegram-канал «Люди и звери».

Довольно странно слышат от представителей «Открытой России» аргументы о боязни «запятнать репутацию» и нежелании защищать «сомнительных личностей», ведь организация неоднократно вступалась за персон, которых иначе как аморальными не назовешь. Одним из таких примеров стала Анастасия Шевченко, которую обвиняли в участии в деятельности нежелательной организации. Адвокатов «Открытки» не смутило, что женщина бросила умирающую дочь на попечение государства. Как выяснило издание Nation News, Шевченко сдала ребенка, у которого диагностировали менингоэнцефалит, в интернат и почти не навещала девочку. Сама активистка пыталась выдать себя за «жертву режима» и говорила, что ей якобы не дают видеться с дочерью. Однако пока девочка пребывала в интернате, Шевченко находила время, чтобы пройтись по улице без одежды ради перформанса.

Еще один показательный случай — история с бывшим членом партии «Парнас» Вячеславом Мальцевым. Он был обвинен в публичных призывах к экстремизму и намеревался начать революцию в России силами организации «Артподготовка» (запрещена в РФ). Мальцев планировал незаконно свергнуть власть, устроив массовые беспорядки, поджоги зданий и стычки с полицией, однако все это не помешало адвокатам «Открытой России» вступиться за радикала.

Кроме того, в данном контексте нельзя не вспомнить о юристе «Правозащиты Открытки» Юлии Федотовой, которая предположительно состоит в интимной связи с московским «оппозиционером» Дмитрием Гудковым. Федотова, симпатизирующая сатанизму, пытается представить «жертвами режима» так называемых «кубанских каннибалов» — Дмитрия и Наталью Бакшеевых. Муж и жена убили жительницу Краснодара во время ссоры, а затем расчленили труп. Позднее полиция нашла фрагменты тела в солевом растворе и в посуде дома у преступников. В связи с этим супруги Бакшеевы и получили жуткое прозвище, хотя официально факт людоедства подтвержден не был.

Таким образом, становится понятно, что «Открытая Россия» совсем не боится связываться с аморальными личностями, если из этого можно раздуть политический скандал, а таких, как Галле, бросает наедине со своими трудностями. Подобный «слив» испытал на себе недавно и IT-специалист Александр Литреев, который был пойман с наркотиками. Так называемые либерал и скандальный блогер Алексей Навальный планировали сделать из программиста очередной «рекламный материал», однако молодой человек признал свою вину, разрушив планы «оппозиционеров» и лишив себя их поддержки.