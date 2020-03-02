Эрдоган летит в Москву под дождем турецких дронов и слез матерей

Турция официально объявила о военном походе «Весенний щит» на сирийскую армию (САА), ведущую контртеррористическую операцию под названием «Идлибский рассвет». Это было ожидаемо, учитывая достижения САА, не только освободившей ряд важных городов, но и взявшей в окружение 13 турецких наблюдательных пунктов. О текущем раскладе в сирийском Идлибе, где столкнулись сирийские и турецкие войска, — в материале специального корреспондента Федерального агентства новостей.

Турецкий дронопад

Начало весны в Идлибе выдалось по-летнему жарким. За сутки турки потеряли шесть БПЛА. Причем один из них сбили протурецкие боевики, приняв его за сирийский самолет (о чем было немедленно и с помпой сообщено на бармалейских страницах в Twitter). Турки ответили ударом по сирийским системам ПВО и сбили два Су-24. К счастью, пилоты катапультировались на подконтрольную САА территорию, их жизни ничего не угрожает.

Дальше — больше. Глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев публично заявил, что Россия больше не может гарантировать турецким ВВС безопасность полетов. К Анкаре обратились и из Тегерана. Дело в том, что на днях турецкие самолеты атаковали позиции проиранской «Хезболлы», убив восемь шиитских бойцов. В исламской республике пригрозили ответить в случае повторения подобных рейдов.

Несмотря на ожесточенное контрнаступление боевиков, сирийские «Силы тигра» снова освободили населенный пункт Серакиб. А вот в провинции Даръа, с которой в 2011-м и начался сирийский кризис и которая уже несколько лет считается мирной зоной, снова начались стычки между боевиками и сирийскими силовиками. По всей видимости, тут тоже не обошлось без работы турецкой агентуры, связанной с местными «Братьями-мусульманами» (организация запрещена в РФ).

Таким образом, всех, кто гадает, начнется ли война или пронесет, я спешу огорчить — война уже идет. Вопрос только в том, будет ли увеличен масштаб боевых действий. И втянется ли (полноценно) в сирийско-турецкое противостояние Россия.

В Анкаре уже раздаются тревожные звоночки — российскому послу угрожают, турецкие соцсети переполнены русофобскими комментариями, в столице Турции задерживают сотрудников Sputnik News.

На этом жутковатом фоне Реджеп Тайип Эрдоган летит в Москву...

Дипломатия на фоне войны

Еще раз: Эрдоган летит в Москву, а не наоборот. По итогам встречи с Владимиром Путиным Эрдоган надеется на прекращение огня. И его можно понять. Турецкий президент оказался в крайне сложной ситуации: сдать назад — значит оскорбить память погибших солдат, потерять лицо и политические очки. Остаться в текущем режиме — значит умножить количество погибших солдат и уничтоженных БПЛА, потерять лицо и, опять же, политические очки.

В данном случае Москва — единственное, что связывает Дамаск и Анкару и удерживает их от бойни (чего турки, кстати, не скрывают, призывая Россию оставить войска Башара Асада наедине с турецкой армией).

К тому же беженцы, которых Эрдоган запустил в Европу, не смогли переломить ситуацию. НАТО не прогнулось, и позиции Эрдогана на переговорах в Москве 5 марта будут даже слабее, чем последний раз в Сочи. То есть надежда на остановку вооруженного конфликта и начало политического процесса все еще есть. Другой вопрос — как долго турецкий оккупант будет находиться на территории Сирии. И это, пожалуй, главная тема грядущих муторных российско-турецких переговоров.

P.S.

На сегодняшний день действия боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»1, запрещенная как в России, так и в Турции) в Идлибе подобны топливу для операции «Заря в Идлибе». И я бы не спешил радоваться, если террористы ХТШ начнут в массовом порядке переходить в ряды так называемой Сирийской национальной армии. В таком случае у президента Асада закончится топливо. КТО остановится. А терроризм никуда не денется. У Турции появится шанс за столом переговоров гнуть свою оккупационную линию.

И тут снова взоры сирийцев обращены на Россию.

1 Организация запрещена на территории РФ.