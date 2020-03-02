Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью

Москва, 2 марта. Росстат назвал регион с самой высокой смертностью в 2019 году. Им стала Псковская область с показателем 16 умерших (16,9) на 1000 человек.

На втором месте оказалась Новгородская (16,4 к 1000) и Тверская область (16,3 к 1000). В списке также указана Тульская (15,9), Ивановская (15,8), Владимирская (15,7), Орловская (15,4), Курганская (15,3), Рязанская (15,2) и Смоленская области (15,1).

При этом самая низкая смертность была зарегистрирована в Ингушетии — всего два человека на 1000. За ней следует Чечня с показателем 4,3 к 1000, пишет «Ридус».

Убыль населения в России в прошлом году стала рекордной за последние 11 лет. За девять месяцев 2019 года число умерших на 259,6 тысяч превысило число родившихся.

Власти объясняют этот показатель падением уровня рождаемости в регионах страны. По данным на 1 сентября 2019 года население России составило 146,9 млн человек.

В Росстате полагают, что в предстоящие годы будут ощущаться последствия «демографической ямы» 40-х, 80-х и 90-х годов XX века.

В экспертном сообществе уверены, что анонсированная президентом РФ Владимиром Путиным поддержка молодых семей поможет преодолеть демографический кризис.