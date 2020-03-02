Врачи нашли у вернувшегося из Италии россиянина коронавирус

Москва, 2 марта. У россиянина, вернувшегося из Италии, подтвердили наличие коронавирусного заболевания. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Выяснилось, что молодой человек заболел на отдыхе в Италии. В Россию он прилетел 23 февраля и все это время проживал в частном доме в Подмосковье. Спустя несколько дней он обратился в поликлинику с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. Из поликлиники его госпитализировали в инфекционную больницу.

«Незамедлительно был определен круг лиц, с которым он посещал Италию и общался после возвращения на родину», — уточнили специалисты.

Врачи рассказали, что эти люди находятся под медицинским наблюдением в больнице или на дому. На данный момент проводится их лабораторное обследование.

Ранее коронавирус нового типа COVID-19 подтвердился у пассажира, следовавшего из Ирана в Китай через московский аэропорт «Шереметьево». По информации комитета по здравоохранению города Пекина, вирус нашли у иностранного гражданина, вернувшегося 29 февраля в Пекин рейсом SU204 российской авиакомпании «Аэрофлот».

Пассажиров, которые летели одним рейсом с заболевшим, доставили в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу для прохождения медицинского осмотра. На данный момент у граждан России, которые следовали с заболевшим одним рейсом, симптомов коронавируса не выявлено.

В декабре 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса COVID-19. Очаг заболевания зафиксировали в китайском городе Ухань провинции Хубэй.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска коронавируса на мировом уровне до «очень высокого». По ее данным, за пределами Китая, который считается очагом распространения, новой инфекцией заразились 4351 человек. В понедельник, 2 марта, стало известно, что число государств, в которых зафиксированы случаи заражения, достигло 65.