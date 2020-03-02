Что изменится в России с марта 2020 года: новые законы и правила

Федеральное агентство новостей с помощью инфографики знакомит читателей с главными законодательными изменениями первого месяца весны 2020 года.

С 1 марта вступил в силу закон, разрешающий ввозить незарегистрированные в России лекарства, содержащие наркотические или психотропные вещества, но только в том случае, если они жизненно необходимы пациенту, а зарегистрированные медицинские препараты для него неэффективны.

Также в первый день весны вступил в силу закон, делающий обязательной маркировку обуви, продаваемой в России. Наклейки с электронными чипами теперь наносятся на обувные коробки. Сфотографировав их на смартфон и зайдя на специальный сайт, можно получить всю необходимую информацию о производителе и товаре.

С 1 марта автомобили старше 30 лет, согласно ГОСТу «Транспортные средства раритетные и классические. Историко-техническая экспертиза. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки», подлежат специальной экспертизе перед выдачей ПТС.

Со 2 марта сотрудники системы транспортной безопасности имеют право применять в отношении нарушителей общественного порядка электрошокеры или искровые разрядники. В частности, электрошокеры могут быть использованы при оказании сопротивления нарушителем либо же в случае его нападения на граждан или объект транспортной инфраструктуры.

С 28 марта операторы платежных систем обязаны незамедлительно сообщать клиентам о блокировке денежных средств на их счетах. Это касается и блокировки банковских карт. При этом клиенту должны назвать причину блокировки.