Рабиновича возмутил отказ властей Киева праздновать День Победы

Киев, 2 марта. Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал решение украинских властей не праздновать 9 Мая. Депутат призвал остановить торжество фашизма на Украине.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина в 2020 году не будет праздновать День Победы.

«Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование», — заявил глава МИД Украины.

Рабинович, выступая на согласительном совете депутатских фракций и групп, напомнил, что в 2020 году на Украине отмечается 130 лет со дня рождения нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эрика Коха, руководителя организации украинских казаков-нацистов Ивана Полтавца-Остряницы, 110 лет со дня рождения нацистского коллаборациониста и военного преступника, бойца батальона «Нахтигаль» и оберфюррера 201-го батальона, участника массовых убийств евреев, поляков и карательных операций в Белоруссии Василия Сидора и дни рождения других нацистов.

«Уважаемые, вы совсем охренели?! Вы собираетесь заставить нас праздновать дни рождения фашистов! Вы хотите вернуть нас в мракобесие нацизма!» – возмутился депутат.

По словам депутата, большинство украинцев чествуют воинов Советской армии, которые освободили от нацизма Европу.

«Вам кажется, что победа будет за вами. Но и Гитлеру так казалось. Увидите, где правда и где будет справедливость!» – добавил Рабинович.

Депутат обратился к «нормальным людям» в Раде, добавив, что таких большинство. Он призвал остановить торжество фашизма на Украине. В конце своей речи депутат включил песню «Вставай страна огромная».