Депутат Федоров уверен, что антироссийским партиям не место в политической системе РФ

Москва, 2 марта. Идея Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) запретить деятельность в России партий, пропагандирующих откровенно русофобские действия, правильная, поскольку политическая система создана для обслуживания российских граждан и страны в целом и должна быть выстроена, исходя из этих целей. Об этом заявил депутат Государственной думы Евгений Федоров

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич сообщил, что фонд предлагает включить в Конституцию РФ положение о запрете или ограничении деятельности политических партий и общественных организаций, которые ведут антироссийскую деятельность и подрывают национальные интересы страны, а также агитируют отказаться от защиты этих интересов.

Федоров эту инициативу поддержал.

«Идея ФЗНЦ абсолютно правильная», — сказал он в интервью для iReactor.

Депутат добавил, что если этот вопрос будет рассматриваться в качестве поправки к конституции, то в ней будет достаточно прописать общую формулировку, а конкретные положения обозначить в отдельном федеральном законе о политических партиях, поправки к которому он написал лично.

Федоров напомнил, что российская политическая система создана, чтобы обслуживать граждан РФ и страну в целом, поэтому она должны быть выстроена соответствующим образом. Логично, что места для тех, кто имеет на нее иные взгляды, быть не должно.

«Политическая система создана для обслуживания российских граждан и страны в целом. И она должна быть выстроена в этих интересах. И когда есть даже сомнение, что какая-то политическая организация действует против этого, я считаю, эту организацию нужно серьезно проверять, и если эти факты подтверждаются, ее нужно закрывать, так как это ложная организация, липовая. А липовой организации в политике быть не должно», — резюмировал депутат.

Ранее предложение ФЗНЦ одобрил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков. Он назвал инициативу проявлением элементарного здравого смысла и инстинкта самосохранения, подчеркнув, что если государство разрешает деятельность структур, нацеленных на его разрушение, оно подписывает себе смертный приговор и не может служить интересам своих граждан.