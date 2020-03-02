Врачи предупредили, что зевота может быть сигналом о раке и диабете

Москва, 2 марта. Частая зевота у пожилых людей может сигнализировать о серьезных проблемах в организме, к такому выводу пришли медики из Американской академии неврологии. Однако российский врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин заявил, что это касается не только пенсионеров, но людей всех возрастов.

«Это может быть признаком болезни сердца и даже онкологии, однако нужно рассматривать каждый случай отдельно», — пояснил он в комментарии «Ридусу».

Особое внимание, по словам Лишина, нужно обратить на частоту зевания. Если человек зевает более 20— 25 раз в сутки на протяжении нескольких дней — это может быть симптомом опасных заболеваний. Если такое состояние длится пару дней, переживать совсем не стоит: «Скорее всего, это последствия недосыпа, стресса и просто накопленная усталость».

Однако, если зевота и вялость преследует человека на протяжении недели и больше, это, по мнению врача, является поводом для обращения к врачу,

«Как минимум сдать общий анализ крови, проверить, нет ли дефицитного состояния железа, сделать ЭКГ», — заключил он.

Напомним, по данным исследователей из США, чрезмерная сонливость в дневное время у пожилых людей может говорить о риске возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Участниками их исследования стали 10 тыс. 930 человек в возрасте старше 65 лет. 24% респондентов признались, что их одолевает чрезмерная сонливость, а 41% назвали сонливость хронической проблемой.

После изучения их медицинских карт врачи пришли к выводу, что у тех, кто постоянно чувствовал сонливость, риск развития диабета или высокого кровяного давления был в 2,3 раза выше чем у тех, кто сонливость не чувствовал. Кроме того, врачи предупредили, что у тех, для кого постоянная зевота и вялость стали постоянными спутниками, в два раза выше шансы заболеть раком и диабетом.