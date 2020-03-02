Гастроли Орейро в России перенесли по неясным причинам

Екатеринбург, 2 февраля. Гастрольный тур знаменитой латиноамериканской певицы Натальи Орейро, который должен был состояться в России в марте-апреле, перенесли на конец года. Об этом сообщили организаторы выступления уругвайской поп-звезды.

При этом они не стали уточнять причину переноса концертов, отметив лишь, что это никак не связано с самой Орейро.

«В связи с проблемами, не имеющими никакого отношения к Наталии Орейро и ее команде, концерты тура «20 лет вместе», запланированные в России на март-апрель 2020 года, не состоятся. В ближайшее время мы сообщим о новых датах», — пишут они в своем аккаунте в «ВКонтакте».

Организаторы принесли всем поклонникам певицы извинения за неудобства. Они отметили, что планируют провести концерты в тех же городах, но уже осенью или зимой. По предварительным данным выступление Орейро может состояться в ноябре и декабре, отмечает газета «Известия».

Наталья Орейро стала певицей не сразу. Сперва она пробовала реализовать себя в качестве актрисы. Она снималась в сериалах «Нежная Анна», «Богатые и знаменитые», «Дикий ангел», «Качорра», «Ты — моя жизнь», а также в фильмах «Аргентинец в Нью-Йорке», «Музыка в ожидании», «Мисс Такуарембо» и «Подпольное детство».

За свою музыкальную карьеру Орейро записала три студийных альбома (Natalia Oreiro, Tu Veneno, Turmalina), пять сборников лучших песен, 14 синглов и три саундтрека. С 2011 года Орейро является послом доброй воли ЮНИСЕФ в регионе Рио-де-Ла-Плата (Аргентина и Уругвай).