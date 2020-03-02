Харитонов рассказал о попытке Емельяненко изнасиловать жену члена сборной РФ по самбо

Москва, 2 марта. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов заявил, что Александр Емельяненко представляет опасность для общества.

«Мы говорим о Александре Емельяненко, который может подойти и ударить женщину, может плюнуть в лицо», — пояснил спортсмен.

Харитонов выразил уверенность, что Александр Емельяненко не способен контролировать свое поведение, поэтому представляет опасность для общества. Кроме того, спортсмен назвал Емельяненко «беспредельщиком», а также обвинил его в попытке изнасилования женщины.

«Недавно я общался с человеком из сборной России по самбо. Емельяненко напился и пытался изнасиловать жену одного из членов сборной страны. Это не единичный случай… Этот человек преступник, который позорит наш спорт», — добавил Харитонов.

Стоит отметить, что Александр Емельяненко неоднократно становился героем громких скандалов. Так, в декабре 2012 года спортсмен устроил дебош на борту самолета, а также сломал нос сотруднику аэропорта. После этого Емельяненко несколько месяцев провел в православном монастыре на Афоне.

В мае 2015 года Александр Емельяненко был осужден на 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима за изнасилование собственной домработницы. В конце 2016 года спортсмен добился условно-досрочного освобождения из колонии.

В марте 2019 года Емельяненко был задержан в Кисловодске за рулем автомобиля Mercedes в состоянии алкогольного опьянения. Спортсмен нарушил правила стоянки, оставив свой автомобиль в неположенном месте. Позднее к месту происшествия прибыл патруль ДПС, однако Емельяненко попытался скрыться в результате чего устроил двойное ДТП.