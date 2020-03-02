Скабеева ужаснулась реакции блогера Диденко на гибель мужа и друзей в ее день рождения

Ведущая политического ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева назвала «абсолютно страшной и невыносимой историей» гибель троих человек во время дня рождения блогера Екатерины Диденко.

«Чтобы праздник был веселее, молодые люди бросили в бассейн 25 килограммов сухого льда. Эффект искусственного дыма или пара должен был развлечь, но на самом деле убил. Люди прыгали в бассейн, синели, теряли сознание и задыхались», — напомнила предысторию телеведущая.

Она подчеркнула, что Диденко является фармацевтом по образованию, окончила вуз с красным дипломом и учила своих подписчиков правильно выбирать лекарства.

Но больше всего Скабееву удивило, что смерть супруга и двоих детей не остановила Екатерину Диденко — «аптечный ревизор» и мать двоих детей продолжает выкладывать видео и сториз в Instagram, уже увеличив в полтора раза количество своих подписчиков.

«К моменту смерти ее мужа у нее был миллион подписчиков, сегодня уже полтора миллиона. Называть это хайпом на крови, на смерти мужа… Я не знаю… Может быть, ей так легче переживать эту трагедию. Не желаю никому столкнуться с такими проблемами, но то, как она переживала, выглядит диковато», — заметила журналистка.

При этом она считает, что комментарии хейтеров под видео Екатерины Диденко, которые она каждый день выкладывает, — это «действительно кошмар».

«Страшно еще и то, что она опубликовала сториз со своими детьми. Она дает своему ребенку куклу и объясняет, что вот моя дочь смеется, хотя, наверно, должна была плакать, но она еще не знает. А в следующем сториз участники этой банной вечеринки пришли к ней домой и показали ее детей, говоря, что они несчастные, потому что не знают, что их папа погиб. Они выкладывают все это в интернет, с фильтрами, как полагается. Что это такое, если не кошмар? Я не знаю, как это объяснить», — добавила Скабеева.

Напомним, 28 февраля «аптечный провизор» Екатерина Диденко отмечала свой 29-й день рождения в одном из столичных банных комплексов, ведя прямую трансляцию с праздника в соцсетях. Для эффектных кадров ее супруг Валентин придумал бросить в бассейн 25 килограммов сухого льда. Люди, находившиеся в помещении, отравились углекислым газом, а те, кто находился в самом бассейне — захлебнулись. Погибших — трое, включая мужа Екатерины. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Идет проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.