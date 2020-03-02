Посольство Ливии в Сирии назвало дату возобновления своей работы

Дамаск, 2 марта. Ливийская дипломатическая миссия в Сирии возобновит свою работу. Посольство приостановило свою деятельность в 2012 году. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства информации Ливии.

Отмечается, что торжественная церемония открытия работы посольства намечена на завтра, 3 марта. На мероприятие прибудет делегация от временного ливийского правительства, поддерживаемого фельдмаршалом Халифой Хафтаром, лидером Ливийской национальной армии (ЛНА).

Специалисты ливийского центра мониторинга за соблюдением прав человека ранее прибыли на переговоры в Дамаск. На встрече была подтверждена приверженность сторон к совместной работе.

«В Дамаске мы договорились с сирийской стороной на уровне министерства обороны и разведки об обмене информацией и данными о тысячах сирийских террористов в Триполи и разыскиваемых ливийцах, которые присоединились к «Джебхат ан-Нусре»1 и ИГ1 (обе организации запрещены в РФ. — Прим. ФАН) в Сирии», — говорится в заявлении центра.

Кроме того, делегации из Ливии и Сирии подняли вопрос о Турецкой интервенции и агрессии турецкой стороны на территории обоих государств.

1 Организация запрещена на территории РФ.