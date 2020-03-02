Лепс напугал поклонников помятым лицом

Москва, 2 марта. Российский певец Григорий Лепс напугал своих поклонников болезненным внешним видом. Недавно достроивший новый дом артист позвал к себе в гости продюсера и композитора Игоря Крутого.

Последний провел по трехэтажному дому краткую экскурсию в социальной сети Instagram и показал, как живет знаменитый исполнитель. При этом подписчиков Крутого больше заинтересовало не внутреннее убранство дома 57-летнего певца, а его внешний вид.

Их смутило то, что Лепс выглядит помятым и очень уставшим. В комментариях они выдвинули версии, почему исполнитель выглядит плохо. По словам некоторых, народный любимец серьезно болеет. Другие сочли, что Лепс злоупотребляет алкоголем.

«Что с ним?» — задались они вопросом. «Григорий синеет и синеет», — написали фанаты. «Какой-то он пожеванный», — пришли к выводу россияне.

Напомним, в феврале заслуженный артист РФ Григорий Лепс перенес в Париже операцию на голосовых связках. Это уже третье хирургическое вмешательство за последний год — артиста оперировали в мае и июле 2019 года. Лепс признавался, что это вынужденная мера. По его словам, с каждым годом работать становится все сложнее. В июле прошлого года он отметил 57-летие.

Известно, что операцию в Париже делали под общим наркозом. Затем Лепс с супругой Анной отправился на итальянский курорт Форте-дей-Марми. Музыкант признавался, что если бы мог отложить почти ежедневные репетиции и концерты, отдохнул бы пару месяцев в Крыму, где для восстановления сил прекрасные условия.