Профессор МГИМО призвал закрыть границы РФ со странами Шенгена из-за коронавируса

Российские эксперты на пресс-конференции «Распространение коронавируса в Европе: возможные последствия» обсудили способы защиты населения страны от опасной болезни, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Кандидат юридических наук Владимир Олеченко в ходе дискуссии предположил, куда может направиться зараза из Италии, северные регионы которой охвачены китайским коронавирусом.

«Первый канал — это массовая миграция из Италии в Болгарию. Это та масса людей, которую мы не можем контролировать. Второй канал — это военная деятельность. Мы должны признать, что военные подразделения США не контролируются в плане перемещений, и мы не знаем, откуда они прилетают и с какими вирусами», — убежден специалист.

Профессор МГИМО Николай Топорнин в свою очередь отметил, что информация, поступающая из Китая по количеству зараженных, не достоверна. По его словам, вирус передается воздушно-капельным путем, симптомы могут проявляться даже после выздоровления. Он предложил решение проблемы распространения вируса в России.

«Каждая страна решает эти проблемы так, как она их видит. В Германии будет организована база для карантина, чтобы отправлять туда возможных зараженных. Для нас возможным решением является закрытие границ с Шенгеном. Италия должна сама контролировать свои границы», — объяснил доцент кафедры европейского права.

Кандидат биологических наук Георгий Базыкин подчеркнул, что на данный момент про коронавирус известно очень мало. Смертность от гриппа в прошлые вспышки эпидемий была гораздо меньше, чем смертность от коронавируса. Базыкин отметил, что создание вакцины — это долгий и трудоемкий процесс, поэтому даже примерные сроки ее создания пока назвать нельзя.

«В новостях то и дело мелькают новости о том, что изобретена вакцина. На деле же это просто прототип, который нуждается в доработке и доказательствах эффективности. Такую вакцину создают около года», — констатировал доцент Сколтеха.

Базыкин во время выступления упомянул вспышку вируса SARS, которая утихла сама спустя несколько месяцев принятия необходимых мер. Производство вакцины от этого вируса было остановлено из-за ненадобности. Доцент обратил внимание, что ее разработка помогла бы сейчас решить проблему коронавируса куда быстрее.

Первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. За несколько месяцев были заражены более 80 тысяч человек, жертвами инфекции стали почти 3 тысячи человек по всему миру. Вирус охватил около 65 стран.

В Европе вспышка эпидемии была зафиксирована в Италии, где уже насчитывается почти 1,7 тысячи зараженных. От коронавируса в европейской стране умерли 34 человека.