Киев, 2 марта. Бывший президент Украины Петр Порошенко проплатил статью в американской газете The New York Times о недопустимости его уголовного преследования. Экс-глава Нацбанка Сергей Арбузов считает, что Порошенко испугался перспективы оказаться в тюрьме.

В пятницу в NYT вышла статья с заголовком «Украина угрожает арестовать своего бывшего президента». Авторы материала отмечают, что уголовные дела в отношении Порошенко имеют признаки «политически мотивированной мести» со стороны нынешнего президента страны Владимира Зеленского.

При этом в статье говорится, что Зеленский якобы следует примеру еще одного экс-президента Украины Виктора Януковича. Примечательно, что именно Порошенко инициировал преследование Януковича.

«Порошенко так напуган, что потратился на лоббизм и в прессе Запада зазвучал такой чудовищный цинизм. Нынешняя власть на Украине угрожает арестом бывшему президенту, возглавляющему оппозиционную фракцию в парламенте», — приводит слова Арбузова РИА SM-News.

Экс-глава Нацбанка напомнил, что Порошенко, став президентом Украины, запустил в стране массовые политические преследования. Международная организация уголовной полиции подтвердила, что преследования носили политический характер.

Напомним, что Порошенко стал фигурантом 16 уголовных дел, которыми занимается Госбюро расследований (ГБР) страны. По каждому из них ведутся десятки следственных мероприятий. Пятого президента Украины обвиняют в госизмене, коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, а также в легализации преступных доходов. Сам политик отвергает все обвинения. Он пропустил уже около 30 допросов по уголовным делам.