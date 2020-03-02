Гончарук объяснил, почему украинцам запретили ездить в РФ по внутренним паспортам

Киев, 2 марта. Введенное с 1 марта ограничение на поездки в Россию по внутренним документам побудит украинцев получить загранпаспорт. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Украина ужесточила для своих граждан правила пересечения границы с Россией: с 1 марта они смогут въезжать на территорию РФ только при предъявлении загранпаспорта, напоминает Drita.ru. Использовать внутренние паспорта или свидетельства о рождении для этого украинцам теперь запрещено.

Журналисты спросили Гончарука, как эта мера повлияет на безопасность страны и на количество ее граждан, которые отправляются в РФ на заработки.

«Я думаю, это приведет к тому, что у украинцев появится больше заграничных паспортов — это еще один стимул получить этот абсолютно необходимый документ. Как это повлияет, покажет время. Есть определенные расчеты и прогнозы у нашей службы, ответственной за миграционную политику», — сказал премьер.

Ранее директор департамента консульской службы украинского МИД Сергей Погорельцев сообщил, что нововведение позволит пресечь использование поддельных внутренних паспортов и свидетельств о рождении, передает телеканал «360». Кроме того, оно помешает незаконному вывозу в Россию несовершеннолетних украинцев.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил, что, по мнению официального Киева, этот запрет даст украинцам «дополнительные гарантии» — якобы позволит оказывать быструю и действенную консульскую поддержку, а также «избавит от девяти кругов ада» в случае утери внутреннего паспорта, уточняет «Царьград».

По данным погранслужбы Украины, пассажиропоток на границе с РФ в 2019 году снизился на 10% по сравнению с предыдущим годом, не дотянув и до 10 миллионов человек.