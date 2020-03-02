В АРБ пояснили, почему россиянам стали реже выдавать кредитные карты

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян объяснил резкое уменьшение выдачи отечественными банками кредитных карт населению тем, что, прежде всего, у людей увеличиваются возможности обслуживания своих личных счетов с помощью Интернета. Но есть и другие немаловажные факторы.

Академик РАН дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, в котором подробно рассказал, почему банки стали намного реже выдавать физическим лицам новые кредитные карты.

«Здесь может быть несколько разных причин, — отметил банкир. — Одна из основных, конечно, — усиление возможности [финансового] обслуживания через другие каналы: интернет-банкинг, системы быстрых платежей, еще какие-то альтернативные варианты».

Поэтому у человека может быть любое количество счетов, и для этого уже совсем необязательно иметь кредитную карту, подчеркнул Тосунян. Или достаточно иметь всего одну и пополнять ее средствами по мере необходимости.

«А вообще, возник переизбыток карт, который сейчас явно приходит в соответствие с реальной потребностью в них, — заявил собеседник ФАН. — И это отражение спроса на них, а отнюдь не нежелание банков [их выдавать]. Мы бы, конечно, раздали карт как можно больше. Но в данном случае есть уже некая перенасыщенность рынка».

Кроме этого, нельзя, конечно, не учитывать и другие факторы. Например, такой немаловажный, как снижение платежеспособности населения.

«То есть тут уже не до жиру, не до карт, а быть бы живу, — немного переиначил известную пословицу глава АРБ. — Это тоже наверняка оказало какое-то влияние на то, что спрос [на кредитные карты] уменьшился».

Есть и еще одна причина, подчеркнул Тосунян. А именно — действия регулятора.

«Центробанк в своих требованиях говорит о том, что при выдаче [кредитных карт] не должно быть их навязывания [клиентам], — сказал доктор юридических наук. — Это тоже заставляет [банки] сдерживать свои аппетиты по выдаче карт».

Собеседник ФАН также сделал прогноз насчет того, что в этом процессе может произойти дальше. Объем выдачи кредитных карт, по его мнению, все же достигнет низкой точки, но потом все стабилизируется.

«Каждый более-менее активный участник рынка будет владеть одной-двумя картами, — предположил банкир. — А то у нас одна часть населения имеет по 10-15 карт, а другая — вообще никогда в руках их не держала. Это ненормально. Должен быть баланс».

Ранее РБК со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило о том, что в январе текущего года российские банки выдали физическим лицам 540 тысяч кредитных карт, что почти на 22 процента меньше, чем было зафиксировано в первом месяце 2019-го.

Если же говорить о денежном выражении, то здесь следует говорить об уменьшении почти на 23% — до 22,8 миллиарда рублей.