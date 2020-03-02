Бывший замминистра обороны СССР погиб под колесами автомобиля в Москве

Москва, 2 февраля. Бывший замминистра обороны СССР генерал Владимир Шуралев скончался в Москве на 82-м году жизни. Об этом в понедельник сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

«Владимир Михайлович Шуралев трагически погиб после ДТП, произошедшего возле его дома. Был сбит автомобилем», — пояснил он РИА Новости.

Трагедия произошла в воскресенье. На генерала наехал фургон, который двигался задом. С тяжелыми травмами Шуралев был доставлен в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Как сообщает газета «Известия», Шуралев был заместителем министра обороны СССР с 1990 по декабрь 1991 года, а после стал начальником высших офицерских курсов «Выстрел». С 1992 году ушел в запас. До последнего времени был ведущим аналитиком Управления генеральных инспекторов Министерства обороны Российской Федерации и консультантом в Генеральном штабе ВС России. Кроме того, генерал активно участвовал в политической жизни. В конце 80-начале 90-х был кандидатом в члены ЦК КПСС, а впоследствии стал членом партии «Справедливая Россия».

Шуралев имел орден «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, орден Красной звезды, орден Октябрьской революции, орден Ленина и орден Почета. Отметим, что на прошлой неделе бывший замминистра обороны посетил похороны последнего маршала СССР Дмитрия Язова.