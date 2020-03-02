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ФАН-ТВ

LIVE: Принудительное лечение – конфликт интересов общества и свободы личности

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Сегодня медиагруппа «Патриот» в своих стенах проведет пресс-конференцию на тему «Принудительное лечение – конфликт интересов общества и свободы личности». Гости и участники дискуссии обсудят при каких условиях возможна принудительная госпитализация инфекционных или психически больных. Грядет ли карательная эпидемиология вместо карательной психиатрии? Какова ответственность за неисполнение врачебных предписаний и заражение других людей? 
 

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