LIVE: Принудительное лечение – конфликт интересов общества и свободы личности

Сегодня медиагруппа «Патриот» в своих стенах проведет пресс-конференцию на тему «Принудительное лечение – конфликт интересов общества и свободы личности». Гости и участники дискуссии обсудят при каких условиях возможна принудительная госпитализация инфекционных или психически больных. Грядет ли карательная эпидемиология вместо карательной психиатрии? Какова ответственность за неисполнение врачебных предписаний и заражение других людей?

