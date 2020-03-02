Жену Резника возмутила «подставившая» многих артистов Кудрявцева

Москва, 2 марта. Ведущая рейтинговых ток-шоу «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева известна своими каверзными вопросами гостям. Провокационное поведение ведущей нравится не всем звездам.

В своих шоу Кудрявцева задает звездам неудобные вопросы. При этом сама ведущая призналась, что работа дается ей нелегко, ведь многие из приглашенных гостей – ее друзья. Звезда рассказала, что сама бы не согласилась участвовать в подобных шоу.

Большинство звезд с пониманием относятся к работе Кудрявцевой и формату шоу. Однако есть и те, кто критикует ведущую и создателей шоу. Супруга 81-летнего поэта Ильи Резника Ирина Романова заявила, что Кудрявцева не соблюдает моральные принципы во время съемок выпусков программы.

По словам Романовой, авторы шоу уже несколько раз предлагали Резнику принять участие в программе и даже обещали гонорары в 2 млн рублей. Однако Резник отказался. Жена поэта объяснила это тем, что Кудрявцева уже «подставила» некоторых артистов.

«Она уже многих артистов подставила – рассказала о каких-то из заболеваниях. Она не понимает, что после этого артистам начинают отказывать в гастролях?» — возмутилась Романова в интервью журналу «Откровения звезд».

Ранее Кудрявцева призналась, что ее роман с певцом Сергеем Лазаревым развалился, поскольку у них были разные приоритеты в жизни. По ее словам, она действительно любила Лазарева, однако семейной жизни у них не могло получиться.