Украине предрекли скорый развал из-за дискриминации русского языка

Киев, 2 марта. Украина может прекратить свое существование, если нынешние власти не прекратят дискриминацию в отношении русского языка. Об этом заявила экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко.

«Если русский язык не вернут в обиход на Украине, то, я считаю, что государство не имеет шансов сохраниться в тех пределах, в которых оно существует. Крым и Донбасс — это первые ласточки. И вина за распад страны полностью ляжет именно на русофобов», — пояснила она.

Бондаренко также добавила, что русофобы на Украине осуществляют план «по развалу и деконструкции страны», так как языковой вопрос для украинцев является крайне важным, передает «ПолитНавигатор».

«Самые ожесточенные дискуссии, самые непримиримые позиции и самые затяжные митинги в Украине проходили именно по языковому вопросу», — подчеркнула экс-депутат.

Напомним, осенью 2017 года на Украине вступил в силу скандальный закон об образовании, который запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. С 2018 года обучение на языках национальных меньшинств разрешено только в начальных классах. С 2020 года обучение на любых языках, кроме национального, будет ликвидировано и в младших классах. Данный закон вызвал резкую реакцию со стороны правительств ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, где заявили, что документ нарушает права нацменьшинств на Украине.

Стоит отметить, что в мае 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон предполагает использование украинского языка практически во всех сферах жизни. Согласно тексту закона, все госслужащие обязаны разговаривать и писать исключительно на украинском языке.