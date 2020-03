Террористы ИГИЛ1, переброшенные зоны оккупации США на юге Сирии, совершили серию нападений на правительственные силы в провинции Даръа. Части 5-го корпуса САА и отряды Воздушной разведки Сирии были атакованы в населенных пунктах Ас-Санамейн, Тафас, Нава, Музейриб, Шейх Саад, Аль-Карак и Сахан аль-Джаулан. Кто стоит за эскалацией на юге Сирии — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Нападения в Даръа

Нападения 1 марта произошли как по команде — одновременно в целом ряде населенных пунктов провинции Даръа и совпали при этом с официальным началом турецкой военной операции на северо-западе Сирии. В отдельных городках, например Босра аш-Шам, восставшие ограничились митингами (в ходе которых, что интересно, выразили поддержку Турции в Идлибе), а в других атаковали правительственные блокпосты и блокировали крупнейшие автодороги. Медиаресурсы боевиков размещают в социальных сетях фотографии пленных бойцов САА.

#Daraa: Several attacks were conducted by rebels in several towns in Daraa province. Many Regime soldiers were killed and captured alive pic.twitter.com/ZeY8cHtQK3 — Qalat Al Simon (@QalatAlSimon) March 1, 2020

Сирийская армия отреагировала немедленно, начав контртеррористическую операцию в провинции Даръа. Наиболее ожесточенные столкновения вспыхнули в Ас-Санамейне: сирийские источники сообщают, что САА закрыла все выезды из города, в ходе боев применяется тяжелая техника и танки.

#Syria #Daraa Sanamayn : SAA backed by the Fourth Division are trying to storm the city of Al-Sanamen, north of Daraa, amid violent clashes with former fighters in the Free Army.

A local source for the Ahrar Horan gathering: #SAA closed & surrounded all roads leading to the city. — /sg/ SOURIA GENERAL (@SyriaGeneral) March 1, 2020

Медиаресурсы так называемой «умеренной оппозиции» одновременно продвигают два взаимоисключающих тезиса: якобы сирийская армия в Даръа «подавляет мирные выступления местных жителей, недовольных политикой Дамаска», однако при этом «члены местного движения сопротивления якобы оказали успешное вооруженное сопротивление САА, убив, ранив и взяв в плен многих солдат Асада».

Нет сомнений в том, что за эскалацией в Даръа стоят внешние силы — Сирия была атакована одновременно с севера и юга. Чтобы разобраться в том, что происходит на юге Сирии сейчас, следует вспомнить, какая ситуация складывалась там в течение 2019 года.

«Народное сопротивление» из «зоны Ат-Танфа»

Весь 2019 год в Даръа происходили нападения на офицеров и солдат САА и Воздушной разведки Сирии. Зачастую жертвами становились бывшие боевики «Сирийской свободной армии» (ССА), которые прошли процесс примирения с Дамаском, и гражданские чиновники: так, 24 августа мэра города Музейриб Ахмада ан-Наблуси застрелили перед его домом после четырех неудачных попыток покушения.

Аккаунты в соцсетях, связанные с «умеренной оппозицией», связывают нападения в Даръа с некими «отрядами народного сопротивления», в которые вошли боевики ССА, лишь на словах принявшие примирение с Дамаском, и продолжившие подрывную деятельность. Но уже вскоре стали известны факты, указывающие на то, что подрывная деятельность на юге Сирии непосредственно курируется Центральным разведывательным управлением США, которое долго поддерживало боевиков на юге Сирии, поставляя тяжелое вооружение, деньги и разведданные.

В мае агенты ЦРУ организовали в столице Иордании Аммане встречу с полевыми командирами, которые воевали против Дамаска в составе коалиции «Тахалюф Джейш ат-Таура» — в том числе группировок «Джейш аль-Ярмук», «Джейш Муатаз Биллах», «Лива аль-Мухаджирин валь-Ансар» и «Лива Хасан бин Али». На встрече американцы выдвинули план совместных действий против Дамаска на территории провинций Даръа и Эс-Сувейда.

Чтобы усилить группировки «Южного фронта» ССА, Штаты использовали все ресурсы в оккупированной 55-километровой зоне на юге Сирии вокруг незаконно созданной военной базы «Ат-Танф».

«Гуманитарная помощь» для ИГИЛ

«Зона деконфликтации» вокруг «Ат-Танфа» стала убежищем для террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ; запрещено в РФ), которые бежали из восточной Сирии после разгрома под Аль-Багузом. Несколько тысяч боевиков ИГ — те, кому удалось прорваться через заслоны САА и ополчения «Лива аль-Кудс» в пустыне и те, кто сдались в плен подконтрольным США курдским боевикам SDF и были вывезены через территорию Ирака и Иордании, были размещены в нескольких лагерях в «зоне Ат-Танфа». Численность боевиков ИГИЛ, которые были отпущены проамериканскими курдскими формированиями и получили новые документы, оценивалась тогда в 140 человек.

В «Ат-Танфе» террористы разгромленного ИГИЛ присоединились к создаваемой США «Новой сирийской армии». Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал в интервью «Комсомольской правде», что США готовили дестабилизацию на юге Сирии.

«Британский телеканал BBC News рассказал, как была организована эвакуация боевиков из Ракки. 400 человек были вывезены курдами под прикрытием американцев в лагерь в Аш-Шаддади — это на северо-востоке Сирии. Это подконтрольная курдам территория и там также находится американская база. Кроме того, в лагерь Шаддади прибыло еще порядка 800 человек с восточного берега Евфрата, из района где курды наступали… Фактически это ИГИЛ. Но после проведенной с ними работы они перекрашиваются, берут другое название — «Новая сирийская армия». Мы знаем, что из лагеря Шаддади порядка 400 человек ушло в район «Ат-Танфа». Несколько месяцев мы наблюдаем выдвижение оттуда боевиков, — рассказывал Герасимов еще в декабре 2017 года. Когда контроль был послабее, из зоны «Ат-Танфа» выходило даже порядка 350 боевиков. Была угроза захвата города Карьятейн в Сирии».

Британские и американские военные завезли в «Ат-Танф» значительное количество «гуманитарной помощи», которая досталась не беженцам, находящимся в лагере «Эр-Рукбан», а боевикам ИГ. Их подготовку вели боевики из группы «Маджмуат Абу Хусам», которых тренировали инструкторы американских ЧВК.

Их родственники оказались фактически в заложниках в лагере беженцев «Аль-Хол» — там под охраной курдов собрали около 40-50 тысяч «жен ИГИЛ» и детей боевиков, которые сдались в плен под Багузом. В обмен на «верную службу» США и крупные взятки курдской охране боевики ИГИЛ получили возможность вытащить свои семьи на свободу и с относительным комфортом поселить их в Ракке.

В течение 2019 года подконтрольные США боевики совершали все более дерзкие вылазки из «зоны деконфликтации»: крупные атаки ИГИЛ происходили в районе Эль-Карьятейна, Хамимы, и на юге Сирии — на вулканическом плато Ас-Сафа. «Зона Ат-Танфа» позволяла террористам почти свободно перемещаться по всему югу Сирии — уже в январе 2020 года террористы совершили крайне удачное нападение на проиранские формирования на дороге между Абу-Кемалем и Меядином.

Подготовка к войне с Дамаском

Известно, что террористами ИГ в «зоне Ат-Танфа» не смешивались с боевиками ССА: официально «партнерские силы» США на юге Сирии, возглавляемые группировкой «Джейш Магавир ат-Таура», продолжали борьбу с «Исламским государством». «Ат-Таура» («Армия коммандос революции») — это та самая «Новая сирийская армия», получившая новое название в 2016 году.

Главари группировок ССА знали, как обстоит ситуация на самом деле: 21 октября «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщила, что в Интернет утекла аудиозапись, сделанная главарем «Магавир ат-Таура» Муханнадом ат-Таллой. «Партнерские силы США» по-прежнему готовятся к войне с Дамаском, подчеркнул Ат-Талла, а борьба с ИГИЛ, о которой заявляют США, не входит в их обязанности.

«Мы здесь, чтобы противостоять Дамаску, Ирану и ИГИЛ, но когда американцы говорят «ИГИЛ», мы понимаем — да, мы «против «ИГИЛ» тоже, мы сосредотачиваем наши усилия на том, над чем мы работаем, но говорим «ИГИЛ», — заявил главарь «Ат-Тауры».

Подконтрольные США боевики активно занимались вербовкой в лагере «Эр-Рукбан», пользуясь катастрофической гуманитарной ситуацией там. Добровольно сдавшийся властям боевик по имени Омар Салих аль-Хамави рассказал, что вынужден был присоединиться к террористам, чтобы вытащить семью из лагеря «Эр-Рукбан», который американцы превратили в концлагерь под властью боевиков. В «Эр-Рукбане» боевики ИГИЛ выполняли полицейские функции, рассказал Аль-Хамави, который после обучения у американских инструкторов был заброшен в Даръа.

Уже в январе 2020 года известная журналистка Ванесса Билей предупреждала, что ЦРУ продолжает попытки дестабилизировать юг Сирии, используя боевиков ИГИЛ.

#ISIS terrorists likely being released by US illegal military base in #AlTanf & ISIS recruitment & training center in Rukban "refugee" camp on Jordan border. New wave of terror attacks inside #Syria to be expected according to military experts. Rand paper on "swarming" applies. pic.twitter.com/sH1Ig7HDFi — vanessa beeley (@VanessaBeeley) January 16, 2020

США пытаются возродить ИГ в Сирии

Соединенные Штаты открыто поддержали агрессию Турции в северо-западной Сирии, игнорируя тот факт, что Турция поддерживает террористические группировки, запрещенные как в Турции, так и в США. Эскалация в Даръа, совпала с произошла с оговорит о том, что Штаты не ограничились поддержкой на словах, и теперь пытаются — также используя «ручных» террористов — разорвать Сирию на части.

Активность боевиков на севере и юге Сирии скоординирована странами НАТО, считает член оборонного комитета Совфеда РФ Франц Клинцевич.

«Это совместная операция стран НАТО, причем не только Турции и Соединенных Штатов, — через различные структуры, разведывательные и так далее, там задействованы другие члены Альянса, которые плотно работают в Сирии уже много лет, — подчеркнул сенатор в беседе с Федеральным агентством новостей. Цель у них одна — возникла необходимость, как они считают, сместить действующую власть в Дамаске (как они говорят, «диктатора»). А для того, чтобы справиться с последующей эскалацией напряженности, они планируют после этого разместить там военные базы и вытеснить Россию».

Соединенные Штаты продолжают использовать в Сирии свои «партнерские силы» — различные бандформирования, наиболее опасным из которых остается ИГИЛ.

«Их вооружили, одели-накормили, занимаются их вербовкой и переброской (в этом важную роль играют турецкие спецслужбы). [Своими действиями на севере и на юге Сирии] страны Запада практически начинают восстанавливать «Исламское государство» заново, — указал Клинцевич. Последствия этого сложно предугадать. Мир уже видел результаты, скажем так, «специфической» работы американских спецслужб с террористами «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) — 11 сентября 2001 года стало наглядным примером того, чем это может обернуться. Как бы им опять не наступить на собственные грабли».

1 Организация запрещена на территории РФ.