Австрия поможет в сдерживании беженцев из Сирии. События дня. ФАН-ТВ

Захват ТЦ на Филиппинах Спецоперация в столице Филиппин. В Маниле вооруженный мужчина взял в заложники около 30 человек. Он держит их в торговом центре. В здании молла слышны выстрелы. По сообщениям местных СМИ, один человек ранен, сейчас он находится в больнице. По предварительным данным, вооруженный — бывший охранник торгового центра, его недавно уволили с работы. Предположительно, у захватчика при себе оружие и гранаты. Сейчас с мужчиной ведутся переговоры.

Сдерживание мигрантов Австрия может направить в Грецию пограничную полицию. Власти страны готовы помочь в сдерживании потока мигрантов. Об этом заявил глава МВД Карл Нехаммер. Такая поддержка Афинам точно понадобится. Министерство внутренних дел Турции сообщило о более чем 100 тысячах нелегалов, которых страна пропустила в страны Евросоюза. Сейчас они находятся у границ Греции. Напомним, на прошлой неделе Анкара заявила, что больше не будет сдерживать мигрантов. Это решение Турция приняла после случая в Идлибе, когда военные попали под обстрел сирийской армии. Погибли более 30 солдат. Но стоит отметить, что турки на этой территории находились без согласования Дамаска. После президент Реджеп Тайип Эрдоган открыл беженцам путь в Европу. Лидер страны отметил, что Анкара уже не может справляться с потоком беженцев, а Евросоюз бездействует. Поэтому турецкие власти и предложили Европе самой решить этот вопрос.

Запуск снарядов КНДР Северная Корея вновь испытала два снаряда. Они пролетели около 240 км и достигли максимальной высоты 35 км. Об этом сообщили южнокорейские СМИ. Вероятнее всего, пишут журналисты, это были баллистические ракеты малой дальности. Власти Республики Корея сразу же провели экстренное заседание и выразили обеспокоенность из-за новых пусков. К слову, в этом году, это первые подобные испытания. В 2019-м их было не менее 13. По словам лидера КНДР Ким Чен Ына, США по-прежнему враждебно настроены по отношению к Пхеньяну. Поэтому в начале года председатель Госсовета Северной Кореи заявил, что его страна в скором времени представит новое стратегическое вооружение.