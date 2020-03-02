Журналист Данилин назвал организаторов марша Немцова в Москве «волками в овечьих шкурах»

Москва, 2 марта. Государство должно противодействовать организаторам митингов, которые пытаются обмануть его, подавая заявку на одно мероприятие, а по факту проводя совершенно другое. Об этом заявил журналист и политолог Павел Данилин, комментируя субботний марш памяти Бориса Немцова в Москве.

Напомним, 29 февраля в столице по случаю пятой годовщины гибели Немцова прошла памятная акция. По данным МВД, участие в ней приняли примерно 10,5 тысячи человек.

По мнению Данилина, прикинувшиеся волками в овечьих шкурах организаторы должны понести наказание за несоответствие заявки реальному мероприятию.

«Организаторы митингов, когда заявляют митинг, они заявляют тематику. В случае если лозунги, выкрикиваемые и написанные на транспарантах, не соответствуют этому мероприятию и заявке, то получается, что это волки в овечьей шкуре. И этому, конечно, нужно противодействовать. В случае если обнаруживаются лозунги, не соответствующие тематике митинга или марша, необходимо брать под контроль тех, кто именно держит эти лозунги и штрафовать их вместе с организаторами», — сказал он корреспонденту iReactor.

Журналист отметил, что сейчас участники этой и подобных акций остаются безнаказанными, и это позволяет им чувствовать себя вольными проводить новые аналогичные мероприятия.

Данилин убежден, что вопрос заключается даже не в том, работает или не работает система штрафов в отношении этих лиц, а в том, что пока такие меры не предпринимаются.

В субботу в Москве и Петербурге прошел марш памяти Немцова. Шествие в Северной столице изначально было заявлено организаторами как не несущее политической подоплеки, однако фактически сопровождалось агитационными возгласами и плакатами. Аналогичная ситуация была в Москве. Событие очевидно намеренно несло политический подтекст, направленный против современной российской власти.

Блогер Илиас Меркури указал на то, что демонстранты не вспоминали Немцова, а только «юзали бренд», то есть лишь использовали его гибель с целью актуализировать акцию.