Володин поблагодарил Финляндию за поддержку России в ПАСЕ

Москва, 2 марта. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Финляндию за поддержку российской делегации в ПАСЕ. Об этом он заявил в ходе встречи со спикером парламента Финляндии Матти Ванханенон, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Хочется высказать слова благодарности Финляндии, коллегам из парламента Финляндии за поддержку российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы», — сказал Володин.

По его словам, важно «любые вопросы обсуждать в режиме диалога».

«Есть диалог — есть возможность заручиться доверием», — указал спикер Госдумы.

Ванханен, в свою очередь, обратил внимание на значимость участия России в работе структуры.

«Для Финляндии было крайне важно, что Россия будет принимать участие в работе Совета Европы. Это важно для того, чтобы парламентарии могли общаться между собой», — указал он

Это также важно для граждан России и Финляндии, отметил Ванханен.

Напомним, в июле 2019 года Россия вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы . В поддержку принятого решения позднее высказался глава финской делегации в ПАСЕ Киммо Кильюнен.