В Госдуме поддержали предложение ликвидировать антироссийские партии

Защита национальных интересов Российской Федерации — приоритетная задача для всех россиян, начиная с президента страны и заканчивая рядовыми гражданами. О том, почему необходима защита национальных интересов страны — в материале Федерального агентства новостей.

Предложение по поправках

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) предложил закрепить в Конституции Российской Федерации запрет или хотя бы ограничение деятельности политических партий и общественных организаций, которые ведут антироссийскую деятельность и подрывают тем самым национальные интересы РФ, а также агитируют за отказ от защиты этих самых интересов.

«Отрицание основ существующего конституционного строя рассматривается как одна из основ для запрета деятельности политической партии в законодательстве ФРГ. Практика запрета недемократических и экстремистских партий, деятельность которых направлена на подрыв национальных интересов, широко распространена в Испании и Израиле. В последнем случае, например, в качестве основания для ликвидации партий и общественных организаций выступают поддержка расизма и отрицание демократического характера государства. Аналогичным образом национальное законодательство предоставляет право ликвидации партий, подрывающих национальную безопасность государства, властям Италии и Франции», — говорится в заявлении ФЗНЦ.

Говоря о партиях, которые бьют по национальным интересам России, можно вспомнить «Яблоко». Эта партия предлагает закрепить в Конституции отказ от призывной армии, что, в свою очередь, подрывает обороноспособность страны, по мнению экспертов.

Приоритетная задача для всех россиян

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин считает, что необходимо дать правовую и юридическую оценку предложению «Яблока». Он отметил, что защита национальных интересов Российской Федерации — приоритетная задача всех россиян, начиная от президента страны и заканчивая рядовым гражданином.

«Все партии и общественные организации должны следовать этому курсу. Безусловно, есть проблемы, есть критика. Она должна быть, но ее характер обязан носить конструктивный характер, который не подрывает основы государственного строя. В случае, если [деятельность той или иной фракции или общественной организации] подрывает национальные устои, то, конечно, к этому вопросу стоит отнестись серьезно, и рассмотреть соответствующие поправки», — пояснил Юрий Швыткин.

Антигосударственная деятельность

Член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов, комментируя предложение ФЗНЦ, выразил мнение, что в целом российское законодательство достаточно четко описывает подобного рода деятельность ( как и понятия «экстремизм», «иностранный агент» и «работа в интересах иностранного агента»). В действующем законодательстве достаточно четко прописаны механизмы, которые можно применить против общественных организаций и партий, если они занимаются откровенной антигосударственной деятельностью.

«Нужно ли это вписывать в конституцию? Вопрос сложный. Можно ли в конституции одной формулировкой описать все эти виды деятельности. Если наши юристы справятся с такой задачей, то пускай попробуют. Мне кажется, что написать такую норму на все случаи жизни, на все формы такого рода деятельности гораздо сложнее, чем все это прописать подробно в федеральном законодательстве, что сегодня, практически, и сделано. Более того, федеральный закон всегда гибче, он позволяет дополнить нормы, которые работают плохо или недостаточно хорошо. Я не против [предложенной ФЗНЦ поправки в Конституцию РФ], но я не очень понимаю, как можно это реализовать технически, более универсально и более точно, чем это сделано в федеральном законодательстве», — резюмировал Олег Морозов.

Проявление здравого смысла

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что предложение ФЗНЦ — это, скорее, проявление элементарного здравого смысла и инстинкта самосохранения. Если государство разрешает деятельность структур, нацеленных на его разрушение, оно подписывает себе смертный приговор и не может служить интересам своих граждан. Легитимность власти, общественный договор с гражданами в этом случае станут ничтожными, что грозит катастрофическими последствиями, что уже наблюдалось в отечественной истории, заметил аналитик.

«Даже сейчас, в текущей политической реальности можно наблюдать не только заявления маргиналов в сепаратистском или экстремистском ключе, но и достаточно опасные инициативы считающихся вполне системными партий. Примером можно считать инициативу «Яблока» о переходе с призывного на добровольный характер комплектования армии. Сейчас это ни к чему, кроме значительного ослабления обороноспособности страны, привести не может. Такие заявления свидетельствуют, как минимум, о безответственном отношении к будущему страны», — считает Сергей Простаков.

Эксперт уверен, что такие инициативы показывают, что к политическим партиям нужно предъявлять строгие требования, если государству нужно обойтись без потрясений и сопутствующих им жертв.