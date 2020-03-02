В Госдуме рассказали, кто виноват в трагедии на вечеринке с сухим льдом в бассейне

Депутат Госдумы Александр Старовойтов прокомментировал трагедию, произошедшую на дне рождения блогера Екатерины Диденко. По мнению парламентария, в смерти троих человек виноват тот, кто придумал высыпать 25 килограммов сухого льда в бассейн.

«То ли я стал очень старым, то ли действует поговорка: «Кто в армии служил, тот в цирке не смеется», но я не очень понимаю, что тут смешного, когда на фоне такой ржач. При всем при этом я, конечно, приношу свои соболезнования. Наверно, совершенно очевидно, что если я использую какое-то химическое вещество, приобретенное в том или ином месте, я должен понимать, каким образом оно действует и где оно действует. Если ты высыпаешь сухой лед в бассейн, то понимаешь, что будет химическая реакция, да еще и с хлорочкой», — сказал Старовойтов в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

По мнению парламентария, ответственность за произошедшую трагедию лежит на тех, кто придумал бросить 25 килограммов сухого льда в бассейн. В качестве примера он привел кухонный нож, который предназначен для нарезки продуктов, но в руках дурака или преступника становится оружием убийства.

«То же и с сухим льдом», — считает Старовойтов.

По его словам, производитель тут ни при чем, потому что априори сухой лед не является товаром повышенной опасности. Виноваты организаторы вечеринки, закончившейся трагедией, подчеркнул депутат Госдумы.

Адвокат Олег Вышинский попытался ему возразить, заявив, что претензии можно предъявить и к банному комплексу, в котором проходила вечеринка.

«Была предоставлена бытовая услуга. Она должна была быть безопасной и качественной», — настоял адвокат.

Однако депутат Старовойтов заметил, что никто не проверяет каждую бутылку и сумку, когда снимаются такого рода помещения под частные мероприятия.

«Это попытка переложить ответственность», — отрезал Старовойтов.

Напомним, 28 февраля «аптечный провизор» Екатерина Диденко отмечала свой 29-й день рождения в одном из столичных банных комплексов, ведя прямую трансляцию с праздника в соцсетях. Для эффектных кадров ее супруг Валентин придумал бросить в бассейн сухой лед. Люди, находившиеся в помещении, отравились углекислым газом, а те, кто находился в самом бассейне — захлебнулись. Погибших — трое, включая мужа Диденко. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Идет проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.